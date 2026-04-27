تأجيل محاكمة شفيق جراية ولطفي عبد الناظر في قضية فساد مالي

جلبت الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،رجل الأعمال شفيق جراية في حين أحيل رجل الأعمال لطفي عبد الناظر بحالة فرار كما لم يتم جلب عماد الطرابلسي وقد طلب محامو المتهمين التأخير لإنتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.

فقررت الدائرة تأجبل المحاكمة لموعد لاحق .

وتتعلق القضية باستيلاءات على المال العام باستعمال النفوذ.