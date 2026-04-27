تأجيل محاكمة رياض بن فضل وأكثر من 25 متهماً في قضية “الأملاك المصادرة”

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رياض بن فضل منسق حزب القطب، إلى جانب أكثر من 25 متهماً، وذلك في إطار القضية المتعلقة بتبييض الأموال فيما يُعرف بملف “الأملاك المصادرة”.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع، التي دعت إلى التريث إلى حين البت في الطعن بالتعقيب المقدم ضد قرار دائرة الاتهام.وتتعلق القضية بشبهات تبييض أموال وملفات مالية مرتبطة بالأملاك المصادرة، في إطار تحقيقات أوسع بشأن جرائم اقتصادية.يُذكر أن رياض بن فضل تم إيقافه بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي.وكانت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي قد قضت، بتاريخ 30 ماي 2024، بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، وذلك من أجل جرائم تتعلق بـ:* تهريب مكاسب إلى الخارج* فتح حسابات بنكية خارجية بطرق غير قانونية* عدم إرجاع عائدات صادرات* خرق الصيغ القانونية لعمليات التصديروفي أفريل الماضي، قضت محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي، مع إقرار إيقاف التتبعات بموجب تسوية.