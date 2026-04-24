هذا ما قرره القضاء اليوم في حق المتهمين في ملف قتل المحامية منجية المناعي

جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،المتهمين في ملف قتل المحامية منجية المناعي حرقا والقاء جثتها في قنال ،والتى شملت الابحاث فيها أبنيها التوأم وطلبقها وعامل بمحطة غسيل .وقررت الدائرة رفض مطالب الإفراج وتأجيل المحاكمة لجلسة 15 ماي المقبل.يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة كانت قد اذنت خلال سنة ،2025 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة امراة عُثر على جثتها محترقة وملقاة بمياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بمنوبة.وبإخضاع الجثّة للتحاليل العلمية اللازمة، تبيّن أنّها تعود للمحامية منجية المناعي التى تقطن بإحدى معتمديات ولاية منوبة.وتقرّر إيداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة مع انطلاق التحقيقات القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات وفاة المحامية ووجود جثتها محترقة بمياه القنال.