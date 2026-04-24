Babnet   Latest update 17:18 Tunis

هذا ما قرره القضاء اليوم في حق المتهمين في ملف قتل المحامية منجية المناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69eb9449086263.64568126_gnjomfpeqlkhi.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 17:00 قراءة: 0 د, 36 ث
      
جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،المتهمين في ملف قتل المحامية منجية المناعي حرقا والقاء جثتها في قنال ،والتى شملت الابحاث فيها أبنيها التوأم وطلبقها وعامل بمحطة غسيل .

وقررت الدائرة رفض مطالب الإفراج وتأجيل المحاكمة لجلسة 15 ماي المقبل.


يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة كانت قد اذنت خلال سنة ،2025 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة امراة عُثر على جثتها محترقة وملقاة بمياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بمنوبة.


وبإخضاع الجثّة للتحاليل العلمية اللازمة، تبيّن أنّها تعود للمحامية منجية المناعي التى تقطن بإحدى معتمديات ولاية منوبة.

وتقرّر إيداع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة مع انطلاق التحقيقات القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات وفاة المحامية ووجود جثتها محترقة بمياه القنال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328042

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
23°-12
26°-14
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>