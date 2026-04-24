حكم قضائي في حق سمارا

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بتخطئة مغني الراب سمارا بمبلغ مالي قدره، وذلك على خلفية قضية رفعها ضده أحد الأشخاص، اتهمه فيها بالتحيّل.وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر موقوف بالسجن منذ سنة 2025، في إطار قضية أخرى تتعلق باتهامه بالنشاط ضمن شبكة لترويج المخدرات.