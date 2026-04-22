تأخير النظر في قضية ذات صبغة إرهابية تشمل إطارات أمنية سابقة وراشد الخياري

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد اطارات أمنية سابقة وراشد الخياري واخرين الى شهر ماي القادم.



وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب من بينهم مدير عام سابق للأمن الوطني ومدير سابق لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني واطار سابق في السجون معزول ومتواجد خارج البلاد، وراشد الخياري ونقابي أمني سابق وغيرهم، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة ارهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي