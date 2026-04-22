Babnet   Latest update 11:33 Tunis

السجل الوطني للمؤسسات: نحو رقمنة شاملة وإلزامية الهوية الرقمية بدءاً من جويلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e89968b96169.62307789_lnemgkpfoihjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 10:46 قراءة: 1 د, 22 ث
      
أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل الشواري، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من رقمنة خدمات السجل بداية من غرة جويلية 2026، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية عن بُعد.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن هذه المرحلة ستُحدث نقلة نوعية في علاقة المواطن والإدارة، حيث لن يكون المتعامل مطالبًا بالتنقل لإيداع الوثائق الورقية، بعد اعتماد منظومة رقمية متكاملة بنسبة 100 بالمائة.


اعتماد الهوية الرقمية ومنظومات جديدة

وبيّن الشواري أن الولوج إلى المنصة سيكون حصريًا عبر الهوية الرقمية MobileID بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في حين ستعتمد المؤسسات على منظومة DigiGo لإنجاز عمليات التأسيس أو التحيين.


كما أكد التخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني القديمة، نظرًا لعدم توافقها مع التقنيات الحديثة، خاصة الهواتف الذكية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.

تسهيلات للمهنيين وهيكلة جديدة للحسابات

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم إعفاء بعض المهنيين، على غرار المحامين والخبراء المحاسبين، من إجراءات التثبت المشددة، باعتبار توفر معطياتهم مسبقًا ضمن قواعد بيانات السجل، مما يسرّع معالجة الملفات.

وفي ما يتعلق باستخدام المنصة، أوضح أنها ستوفر نوعين من الحسابات:

* حساب عام يتيح الاطلاع على المعطيات واستخراج الوثائق العادية
* حساب خاص محمي بالهوية الرقمية مخصص للقيام بالعمليات القانونية

نحو تعميم الهوية الرقمية

وشدد الشواري على الأهمية المتزايدة للهوية الرقمية، التي أصبحت تُستخدم في عدة خدمات، من بينها استخراج وثائق الحالة المدنية والتسجيل الجامعي، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بلوغ 10 ملايين مستخدم لهذه الخدمة في تونس.

ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى تعميم الرقمنة، وتحسين نجاعة الإدارة، وتقريب الخدمات من المواطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327883

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
21°-15
20°-12
24°-11
27°-14
  • Avoirs en devises 24991,0
  • (21/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40730 DT
  • (21/04)
  • 1 $ = 2,88250 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>