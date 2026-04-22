كرة الطاولة: المنتخب التونسي يشارك في بطولة العالم للفرق بلندن من 28 افريل الى 10 ماي

يشارك المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق لكرة الطاولة أكابر التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن من 28 افريل الجاري الى 10 ماي القادم، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء غازي بالكاهية المكلف بتسيير الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة الطاولة اليوم الاربعاء.وأوضح بالكاهية ان المشاركة التونسية في هذا المونديال ستقتصر على منتخب الاكابر المتكون من الثلاثي بوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد، تحت إشراف المدرب الوطني مراد سطا، بعد تعذّر مشاركة منتخب الكبريات لدواع مادية بالأساس، وفق تصريحه.وأضاف ان المنتخب التونسي سيخوض مباريات الدور الاول من المونديال، الذي سينتظم على هامش الاحتفال بمئوية تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، في المجموعة السابعة الى جانب منتخبات الهند وسلوفاكيا وغواتيمالا.وختم المكلف بتسيير الادارة الفنية للجامعة ان المنتخب التونسي الذي سيشد الرحال الى لندن يوم 26 افريل الجاري، خاض عددا من الدورات استعدادا لهذه البطولة العالمية، على غرار الدورتين الدوليتين للشبان اللتين احتضنتهما تونس خلال شهر فيفري الفارط والدورة الدولية للاكابر التي دارت كذلك بتونس خلال شهر مارس الماضي، فضلا عن المشاركة في مسابقتي كأس افريقيا خلال شهر فيفري الفارط وبطولة شمال افريقيا خلال شهر افريل الجاري المقامتين بمدينة بنغازي بليبيا.وكانت تونس قد ضمنت تأهلها الى بطولة العالم للفرق انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للفرق أكابر وكبريات، التي اقيمت فعالياتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 12 الى 19 اكتوبر 2025.