Babnet   Latest update 11:33 Tunis

كرة الطاولة: المنتخب التونسي يشارك في بطولة العالم للفرق بلندن من 28 افريل الى 10 ماي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67897396d05272.54596553_lqfmphoejgink.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 11:33
      
يشارك المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق لكرة الطاولة أكابر التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن من 28 افريل الجاري الى 10 ماي القادم، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء غازي بالكاهية المكلف بتسيير الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة الطاولة اليوم الاربعاء.

وأوضح بالكاهية ان المشاركة التونسية في هذا المونديال ستقتصر على منتخب الاكابر المتكون من الثلاثي بوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد، تحت إشراف المدرب الوطني مراد سطا، بعد تعذّر مشاركة منتخب الكبريات لدواع مادية بالأساس، وفق تصريحه.

وأضاف ان المنتخب التونسي سيخوض مباريات الدور الاول من المونديال، الذي سينتظم على هامش الاحتفال بمئوية تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، في المجموعة السابعة الى جانب منتخبات الهند وسلوفاكيا وغواتيمالا.

وختم المكلف بتسيير الادارة الفنية للجامعة ان المنتخب التونسي الذي سيشد الرحال الى لندن يوم 26 افريل الجاري، خاض عددا من الدورات استعدادا لهذه البطولة العالمية، على غرار الدورتين الدوليتين للشبان اللتين احتضنتهما تونس خلال شهر فيفري الفارط والدورة الدولية للاكابر التي دارت كذلك بتونس خلال شهر مارس الماضي، فضلا عن المشاركة في مسابقتي كأس افريقيا خلال شهر فيفري الفارط وبطولة شمال افريقيا خلال شهر افريل الجاري المقامتين بمدينة بنغازي بليبيا.

وكانت تونس قد ضمنت تأهلها الى بطولة العالم للفرق انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للفرق أكابر وكبريات، التي اقيمت فعالياتها في القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 12 الى 19 اكتوبر 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327887

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
21°-15
20°-12
24°-11
27°-14
  • Avoirs en devises 24991,0
  • (21/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40730 DT
  • (21/04)
  • 1 $ = 2,88250 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>