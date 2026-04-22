المعهد الوطني للرصد الجوي: شتاء 2026/2025 بين أمطار قياسية وحرارة مرتفعة في تونس

تميّز شتاء 2026/2025 (ديسمبر، جانفي، فيفري) بظروف مناخية متباينة على كامل البلاد، وفق بلاغ صادر،الإربعاء، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.وقد سُجّل تفاوت كبير في كميات الأمطار بين أشهر الفصل وبين مختلف المناطق، مع فترة مطرية إستثنائية خلال شهر جانفي أدّت إلى تسجيل كميات هامة وأرقام قياسية خاصة بالشمال والساحل، تلاها شهر فيفري جافّ نسبيًا.ومن ناحية الحرارة، كان الشتاء أكثر دفئًا من المعدلات العادية، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية في أغلب محطات الرصد، خصوصًا خلال شهر فيفري 2026 الذي سُجّل كأكثر شهر فيفري حرارة منذ سنة .1950