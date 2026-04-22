بلدية سوسة تُحذّر: تتبعات قانونية ضدّ مُخالفي الإشارات الضوئية الجديدة

أكدت بلدية سوسة أنه تم الانطلاق في إستعمال الأضواء المرورية الرفرافة على مستوى الطريق السياحية، داعية كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة إحترام الإشارات المرورية.

وأضافت البلدية أن كل مخالف سيكون عرضة للتتبعات القانونية الواردة خاصة بمجلة الطرقات.


يذكر أنه قد تم يوم أمس الثلاثاء، الانطلاق في تشغيل الإشارة الضوئية الخاصة بالمترجّلين بالطريق السياحية سوسة. وقال المهندس ببلدية سوسة، نور الدين داقة، في تصريح لاذاعة الجوهرة إنه تم الانطلاق بتشغيل نقطتين كمرحلة أولية في انتظار تعميم التجربة، من أجل إعطاء الأولوية للمترجلين والحد من حوادث المرور.


