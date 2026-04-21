عبد القادر بن زينب: والية نابل كلمتتي في الليل تدعي عليا وعلى صغاري خاطر انتقدتها على شراء سيارة

قال الثلاثاء 21 أفريل، النائب عبد القادر بن زينب ان والية نابل "اتصلت به على الساعة 11 ليلا بش تدعي عليه".واوضح قائلا "تكلمت انا قلت كيفاش والية نابل تشري سيارة بأكثر من 180 مليون في وقت تقشف وفي وقت الي الولاية فيها 3 سيارات، تطلبني ال11 ليلا تقلي تشالله ربي يجيبهالك انت وصغارك".وقال مستنكرا موجها كلامه لرىيس الجمهورية " اليوم وصلنا لها الدرجة سيد رئيس الجمهورية، نائب الشعب ما عاد يسوى حتى شي !!؟".