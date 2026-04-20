هذا ما تقرر في حق رجل الأعمال سمير جياب

مثل رجل الأعمال سمير جياب اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية مصرفية ومالية .وقد استجابت هيئة الدائرة للطلب وقررت تأجيل النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 18 ماي المقبل.وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال سمير جيّاب الناشط في القطاع السياحي والعقاري وإحالته على أنظار دائرة الاتهام وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها.