خلال براكاج مروع بالجبل الأحمر: منحرفون يحاصرون مواطنا يرشونه بعبوة غاز مشل للحركة ثم يعنفونه ويحيلونه على الانعاش

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 10:26
      
نجح اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إماطة اللثام عن مرتكبي براكاج مروع لعامل يومي بالجبل الاحمر وافتكاك دراجته النارية بعد تعرضه للعنف الشديد وشل حركته بعبوة غاز مشل للحركة.
وقد تمكن الاعوان من القبض على كامل منفذي عملية السلب الفظيعة وهم 3 انفار تبين أنهم قاموا بالاعتداء على المتضرر بالعنف الشديد ورشه بعبوة غاز مشل للحركة و سلبه دراجة نارية وقد تمكن الاعوان بعد مداهمة منزل المتهم الرئيسي و حجز الدراجة النارية المسروقة و ارجاعها لصاحبها و باستشارة النيابة العمومية بتونس اذن بالاحتفاظ بهم جميعا.
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
