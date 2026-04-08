سماع نور الدين البحيري في قضية جلسة البرلمان الافتراضية

تولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، سماع تصريحات نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان المنحل، وذلك في إطار التحقيق في ملابسات الجلسة الافتراضية التي عقدها عدد من النواب في شهر مارس 2022.وتناولت تلك الجلسة النظر في مسألة إبطال المراسيم الرئاسية الصادرة عقب إجراءات 25 جويلية 2021، التي أنهت عمل البرلمان.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي، تعهّد به عميد قضاة التحقيق، ضد عشرات النواب من البرلمان المنحل.وتتعلق التهم الموجهة إليهم بشبهات، وذلك على خلفية مشاركتهم في الجلسة الافتراضية المذكورة.