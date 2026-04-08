Babnet   Latest update 09:14 Tunis

سماع نور الدين البحيري في قضية جلسة البرلمان الافتراضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c8061eceb565.88780582_gonqfjhilkpem.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 09:03 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، سماع تصريحات نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان المنحل، وذلك في إطار التحقيق في ملابسات الجلسة الافتراضية التي عقدها عدد من النواب في شهر مارس 2022.

وتناولت تلك الجلسة النظر في مسألة إبطال المراسيم الرئاسية الصادرة عقب إجراءات 25 جويلية 2021، التي أنهت عمل البرلمان.


وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي، تعهّد به عميد قضاة التحقيق، ضد عشرات النواب من البرلمان المنحل.


وتتعلق التهم الموجهة إليهم بشبهات تدبير اعتداء قصد منه تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وذلك على خلفية مشاركتهم في الجلسة الافتراضية المذكورة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327063

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
26°-14
28°-14
29°-15
23°-17
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>