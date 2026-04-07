المكلفة بتسيير بلدية تونس تؤدي زيارة تفقدية الي مستودع الحجز البلدي بمنفلوري

أدت الثلاثاء 7 أفريل، المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، زيارة ميدانية تفقدية إلى مستودع الحجز البلدي الكائن بنهج طه حسين بمنفلوري.وحسب بيان بلدية تونس فقد تم خلال الزيارة تفقد شامل للمحجوزات الموجودة بالمستودع وأكدت المكلفة بتسيير البلدية على ضرورة الإسراع في رفع المحجوزات المتلفة وخاصة هياكل السيارات والمركبات غير الصالحة للاستعمال بهدف تحرير المساحات وتحسين التنظيم العام للمستودع.كما شددت على أهمية تعزيز النظافة والصيانة الدورية داخل المستودع مع التخلص التام والمنتظم من كافة الفواضل والنفايات التي يتم إيداعها به وذلك لضمان بيئة سليمة وصحية تتماشى مع المعايير البلدية والصحية.وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع اعفاء كاتب عام بلدية المنستير من مهامه كمكلف بتسيير لدية المنستير عقب زيارة رئيس الجمهورية الي المستودع البلدي بالجهة.