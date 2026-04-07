إعفاء كاتب عام بلدية المنستير بعد زيارة رئيس الجمهورية الي الجهة
تقرّر الثلاثاء 7 أفريل، إعفاء كاتب عام بلدية المنستير مكرم الشويخ من مهامه وذلك في أعقاب الزيارة التي أداها الاثنين 6 أفريل، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة المنستير.
وكان رئيس الجمهورية أدى زيارة الي المستودع البلدي بالمنستير أين عاين جملة من الاخلالات تتعلق خاصة برفع الفضلات واهدار المال العام وشبهات فساد.
