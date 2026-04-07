Babnet   Latest update 23:00 Tunis

إعفاء كاتب عام بلدية المنستير بعد زيارة رئيس الجمهورية الي الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d57911b00ca4.34911929_pioenkhlgfjmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 22:34 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تقرّر الثلاثاء 7 أفريل، إعفاء كاتب عام بلدية المنستير مكرم الشويخ من مهامه وذلك في أعقاب الزيارة التي أداها الاثنين 6 أفريل، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة المنستير.

وكان رئيس الجمهورية أدى زيارة الي المستودع البلدي بالمنستير أين عاين جملة من الاخلالات تتعلق خاصة برفع الفضلات واهدار المال العام وشبهات فساد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327043

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet26°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
28°-14
28°-16
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

