إعفاء كاتب عام بلدية المنستير بعد زيارة رئيس الجمهورية الي الجهة

تقرّر الثلاثاء 7 أفريل، إعفاء كاتب عام بلدية المنستير مكرم الشويخ من مهامه وذلك في أعقاب الزيارة التي أداها الاثنين 6 أفريل، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة المنستير.وكان رئيس الجمهورية أدى زيارة الي المستودع البلدي بالمنستير أين عاين جملة من الاخلالات تتعلق خاصة برفع الفضلات واهدار المال العام وشبهات فساد.