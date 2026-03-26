تأجيل النظر في قضية وفاة سحنون الجوهري تحت التعذيب إلى جوان المقبل

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، في النظر في ملف القضية عدد 5 المتعلّقة بوفاة العضو بمنظمة العفو الدولية، الذي توفي يوم 26 جانفي 1995 داخل سجن 9 أفريل بالعاصمة، بعد تعرّضه لما ورد في ملف القضية من، إلى جانب حرمانه من الطعام بما أدى إلى تدهور حالته الصحية.وقررت هيئة الدائرة، مع تسجيل حضور عدد من المنسوب إليهم الانتهاك خلال الجلسة.ويُذكر أن سحنون الجوهري، من مواليد سنة 1953، كان، وانخرط في منظمة العفو الدولية منذ سنة 1982، كما التحق بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1985، قبل أن يتم اعتقاله وتعرّضه، وفق ما ورد في ملف القضية، إلى أشكال مختلفة من التعذيب انتهت بوفاته.