هذا ما قرره القضاء في قضية قتل عضو بمنظمة العفو الدولية تحت التعذيب
نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 5 المتعلقة بقضيّة قتل العضو بمنظمة العفو الدولية الشهيد سحنون الجوهري الذي توفى في 26 جانفي 1995 في سجن 9 افريل بالعاصمة بعد تعرضه للتعذيب الممنهج كما تم منع الطعام عنه الى حد الهزال، كما تعرض وفق ملف القضية للاهمال الطبي المتعمّد .
وتبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فتقرر تاخير المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني .
وتبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فتقرر تاخير المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني .
وللتذكير فان الضحية سحنون الجوهري من مواليد سنة 1953 وكان صحفي وكاتب ومفكر واشتغل ايضا ضمن منظمة العفو الدولية التي انخرط بها سنة 1982 كعضو ، كما التحق بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 1985، وتمّ اعتقاله في 23 مارس 1990 وممارسة شتى أنواع التعذيب عليه حتى الموت .
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