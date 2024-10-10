هذا ما قرره القضاء في قضية قتل عضو بمنظمة العفو الدولية تحت التعذيب

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نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 5 المتعلقة بقضيّة قتل العضو بمنظمة العفو الدولية الشهيد سحنون الجوهري الذي توفى في 26 جانفي 1995 في سجن 9 افريل بالعاصمة بعد تعرضه للتعذيب الممنهج كما تم منع الطعام عنه الى حد الهزال، كما تعرض وفق ملف القضية للاهمال الطبي المتعمّد .



وتبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فتقرر تاخير المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني .





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وللتذكير فان الضحية سحنون الجوهري من مواليد سنة 1953 وكان صحفي وكاتب ومفكر واشتغل ايضا ضمن منظمة العفو الدولية التي انخرط بها سنة 1982 كعضو ، كما التحق بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 1985، وتمّ اعتقاله في 23 مارس 1990 وممارسة شتى أنواع التعذيب عليه حتى الموت .