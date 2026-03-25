10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة 10 سنوات في حق فتاة تورطت في ترويج المواد المخدرة بجهة باردو مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما قضت بتخطئتها بمبلغ 8 آلاف دينار.

وتفيد المعطيات أن الأبحاث انطلقت إثر ورود معلومات حول اندماج المتهمة في ترويج المخدرات لفائدة عدد من الشبان بالمنطقة. وبانطلاق التحريات، تم إيقافها في حالة تلبس، حيث حُجز بحوزتها 89 قطعة من مخدر الزطلة و267 قرصاً مخدراً إضافة إلى غرامين من مخدر الكوكايين.

