تأجيل محاكمة توفيق المكشر والعروسي بيوض في قضية قروض بنكية
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لهلال الشابة توفيق المكشر والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي العروسي بيوض إلى موعد لاحق.
وتتعلق القضية بشبهات الحصول على قروض بنكية دون تقديم الضمانات المالية القانونية.
وشهدت الجلسة حضور المكلف العام بنزاعات الدولة.
