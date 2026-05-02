Babnet   Latest update 18:13 Tunis

مختص في الدراسات الاجتماعية: عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cebcd801de6c6.11655956_fiqnphmekjogl.jpg>
Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 18:13
      
أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية، حافظ العموري، أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي "يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية".

وأوضح العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تجميد الية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها، رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم.


وبين أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع، باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و160 مليون دولار إضافية.


وأشار إلى أن تجميد آلية التعديل الآلي يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، غير أنه نبه إلى احتمال تواصل الضغوط التضخمية خاصة وأن جزءا هاما منها مستورد، نظرا لارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد العالمي لا سيما بالاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول لتونس.

وأضاف أن ارتفاع كلفة دعم المحروقات يعود بالأساس إلى تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، مبينا أن خيار تونس الإبقاء على الأسعار دون تعديل خلافا لعدد من الدول يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار والمحافظة على استقرار السوق.

الجدير بالذكر أن تونس تعتمد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ سنة 2016 بهدف مواكبة تغيرات الاسعار في السوق الدولية، غير أن هذه الآلية أفضت عمليا إلى زيادات متتالية بلغت خمس مرات في نفس السنة (سنة 2022) قبل ان يتم تعليق العمل بها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328533

babnet

كل الأخبار...

saved articles
السبت 02 ماي 2026 | 15 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:11
16:02
12:23
05:24
03:47
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
27°-12
31°-16
29°-17
25°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>