Bayer réaffirme son engagement aux côtés des agriculteurs tunisiens pour une agriculture durable et performante

Communiqué de Presse -

Un engagement régional fort, au service de la durabilité et de la résilience



Un investissement humain constant : formation, terrain et proximité



Des partenariats solides avec les acteurs du secteur agricole en Tunisie



Le digital comme levier de transformation du secteur



### À propos de Bayer



Bayer est un groupe international des sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et l’agriculture.

En adéquation avec sa mission “Health for all, Hunger for none”, les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis d’une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien.



Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en matière de développement durable et adopte une conduite transparente et responsable de ses activités.

La marque Bayer est synonyme de confiance, de fiabilité et de qualité dans le monde entier.



En 2025, Bayer comptait environ 88 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 45,6 milliards d’euros.

Le groupe a consacré 5,8 milliards d’euros à la R&D.

Pour plus d’informations : www.bayer.com.

* Présent en Tunisie depuis 30 ans, Bayer accompagne la transformation du secteur agricole grâce à l’innovation, au transfert de connaissances et à une approche centrée sur la durabilité.* Chaque année, environsont formés aux bonnes pratiques agricoles, à l’utilisation responsable des intrants et à la sécurité d’utilisation, avec distribution de kits* Bayer renforce ses partenariats institutionnels () et accélère le développement de services numériques pour optimiser la gestion de l’eau, des intrants et des pratiques agronomiques, contribuant à une agriculture plus résiliente et compétitive.– À l’occasion d’une table ronde réunissant des représentants des médias,a présenté sa divisionainsi que sa vision pour une agriculture tunisienne plus durable, plus résiliente et plus compétitive, articulée autour de trois piliers :etCette initiative s’inscrit dans la continuité de la présence de l’entreprise en Tunisie, où Bayer est implantée depuis trois décennies à travers sa divisionFace aux défis majeurs auxquels font face les pays d’Afrique du Nord —— Bayer mise sur une approche intégrée combinant pratiques durables, accompagnement technique et déploiement progressif d’outils numériques., Directrice Générale & North Africa Commercial Lead – Crop Science, a déclaré :« En Afrique du Nord, les agriculteurs font face à des défis structurels majeurs qui exigent des solutions durables et adaptées. Notre responsabilité, en tant qu’acteur engagé depuis plusieurs décennies dans la région, est de favoriser le dialogue, d’accompagner la montée en compétence et de soutenir un modèle agricole capable de résister aux pressions climatiques tout en créant de la valeur pour les filières. Notre engagement en Tunisie s’inscrit pleinement dans cette ambition régionale. »Cette vision se traduit par des actions concrètes en Tunisie, au plus près des besoins du terrain, avec des initiatives reposant sur le, l’et unLe renforcement des compétences constitue un axe majeur : chaque année, environsont formés aux bonnes pratiques agricoles, à laet à laLe programme, dédié aux étudiants d’écoles et d’instituts agronomiques, contribue à créer un réseau de jeunes relais capables d’accompagner et de sensibiliser les agriculteurs directement sur le terrain.Bayer collabore de longue date avec des institutions de formation et de recherche, dont l’, afin de soutenir la recherche appliquée, l’expérimentation et la formation de la prochaine génération de professionnels agricoles.L’entreprise participe également aux initiatives deet, notamment en matière de, de bonnes pratiques et de gestion responsable des intrants., Représentante du bureau Bayer en Tunisie & Sales Operation Liaison Tunisia, a souligné :« Depuis 30 ans, Bayer fait partie de l’écosystème agricole tunisien. Notre priorité est d’être aux côtés des agriculteurs : sur le terrain, dans la formation, dans l’accompagnement technique et dans l’adoption progressive de pratiques plus durables. Les partenariats que nous développons avec les instituts, les universités et les organisations professionnelles renforcent notre capacité à contribuer concrètement à la durabilité et à la performance du secteur. »Les services numériques développés par Bayer —— sont progressivement adaptés aux conditions tunisiennes afin d’optimiser :* l’* la* la* laCes technologies, testées dans d’autres pays et ajustées localement, visent à améliorer les performances agricoles tout en réduisant l’impact environnemental.À l’horizon, Bayer ambitionne de proposer des services digitaux accessibles à l’ensemble des exploitations agricoles.