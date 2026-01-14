Babnet   Latest update 23:50 Tunis

ايمان الجلاصي: الطبوبي استقال، لا ما استقالش، ذكّرني بشيرين عبد الوهاب طلّقت لا ما طلّقتش‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696816a65553f4.57308631_fjmoehpnigkql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 22:27 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انتقدت، مساء الأربعاء 14 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة إيمان الجلاصي إعلان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه.

وقالت الجلاصي، خلال تدخلها الإعلامي، إنّها لا تعرف «مدى المصداقية التي ستبقى لنور الدين الطبوبي أمام القواعد»، معتبرة أنّ التراجع عن الاستقالة بعد إعلانها يطرح تساؤلات جدية حول الموقف، ومضيفة في هذا السياق:

«استقلت… لا ما استقلتش… فكّرتني بفنانة مصرية هي وراجلها طلقوا! لا رجعوا! لا ما طلقوش… لا إشاعة».

واعتبرت الجلاصي أنّه كان من الأجدر بالطبوبي عدم التراجع عن قرار الاستقالة، قائلة إنّ «ثمّة قرارات عندما يتم اتخاذها لا يجب التراجع عنها»، ومشدّدة على أنّ الاستقالة، وفق تعبيرها، «قرار يُستكمل إلى النهاية».


وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد باشر، اليوم الأربعاء، مهامه على رأس الأمانة العامة للاتحاد، متراجعًا بذلك رسميًا عن قرار الاستقالة الذي كان قد تقدّم به يوم 23 ديسمبر 2025.

ويُذكر أنّ نور الدين الطبوبي، الذي يتولى منصب الأمين العام للاتحاد منذ سنة 2017، أعلن استقالته في سياق انقسام داخل المكتب التنفيذي للاتحاد، على خلفية تباين وجهات النظر بين أعضاء يتمسّكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وآخرين يطالبون بترحيله إلى سنة 2027.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321919

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-7
18°-9
18°-11
17°-12
16°-10
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026