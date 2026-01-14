ايمان الجلاصي: الطبوبي استقال، لا ما استقالش، ذكّرني بشيرين عبد الوهاب طلّقت لا ما طلّقتش‎

انتقدت، مساء الأربعاء 14 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة إيمان الجلاصي إعلان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه.



وقالت الجلاصي، خلال تدخلها الإعلامي، إنّها لا تعرف «مدى المصداقية التي ستبقى لنور الدين الطبوبي أمام القواعد»، معتبرة أنّ التراجع عن الاستقالة بعد إعلانها يطرح تساؤلات جدية حول الموقف، ومضيفة في هذا السياق:



«استقلت… لا ما استقلتش… فكّرتني بفنانة مصرية هي وراجلها طلقوا! لا رجعوا! لا ما طلقوش… لا إشاعة».واعتبرت الجلاصي أنّه كان من الأجدر بالطبوبي، قائلة إنّ «ثمّة قرارات عندما يتم اتخاذها لا يجب التراجع عنها»، ومشدّدة على أنّ الاستقالة، وفق تعبيرها، «قرار يُستكمل إلى النهاية».وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد باشر، اليوم الأربعاء، مهامه على رأس الأمانة العامة للاتحاد، متراجعًا بذلك رسميًا عن قرار الاستقالة الذي كان قد تقدّم به يومويُذكر أنّ نور الدين الطبوبي، الذي يتولى منصب الأمين العام للاتحاد منذ سنة، أعلن استقالته في سياقللاتحاد، على خلفية تباين وجهات النظر بين أعضاء يتمسّكون بعقد المؤتمر الانتخابي في، وآخرين يطالبون