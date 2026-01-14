ركلات الترجيح تؤهل "الأسود" على حساب "نسور نيجيريا" إلى نهائي "الكان"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69681ed954dc47.76603627_oilnhkmfjegqp.jpg width=100 align=left border=0>

قادت ركلات الترجيح منتخب المغرب للصعود للمباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب، بعد فوزه 4 / 2 على منتخب نيجيريا، ليل الأربعاء/فجر الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.



وساد ⁠التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي رغم الضغط الهجومي الكبير من المغرب في ظل مساندة ​جماهيرية كبيرة ‌على استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط ليلجأ الفريقان ‌لركلات الترجيح.





📹🇲🇦🥅 شاهد ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى النهائي #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_المغرب pic.twitter.com/8xmBAxIKIO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2026

وأضاعت نيجيريا ركلتي ‌جزاء عبر برونو ⁠أونيمايتشي وصمويل تشوكويزي بينما أضاع حمزة أخمان للمغرب ليصعد أصحاب ‌الأرض لنهائي كأس الأمم وذلك لأول مرة منذ 2004.

