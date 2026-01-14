ركلات الترجيح تؤهل "الأسود" على حساب "نسور نيجيريا" إلى نهائي "الكان"
قادت ركلات الترجيح منتخب المغرب للصعود للمباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب، بعد فوزه 4 / 2 على منتخب نيجيريا، ليل الأربعاء/فجر الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وساد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي رغم الضغط الهجومي الكبير من المغرب في ظل مساندة جماهيرية كبيرة على استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.
📹🇲🇦🥅 شاهد ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى النهائي #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_المغرب pic.twitter.com/8xmBAxIKIO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2026
وأضاعت نيجيريا ركلتي جزاء عبر برونو أونيمايتشي وصمويل تشوكويزي بينما أضاع حمزة أخمان للمغرب ليصعد أصحاب الأرض لنهائي كأس الأمم وذلك لأول مرة منذ 2004.
