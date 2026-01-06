Babnet   Latest update 17:37 Tunis

هبوط اضطراري للتونسية في الجزائر بسبب تعرض مسافرة مغربية لوعكة صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 16:44 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت الإذاعة الجزائرية إن طائرة تابعة للخطوط التونسية هبطت اضطراريا في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، بعد تعرض مسافرة مغربية إلى وعكة صحية.

وبحسب الإذاعة، نقلت المسافرة المغربية فور هبوط الطائرة، على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج.


ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر حول أسباب الوعكة الصحية.


وكانت طائرة الخطوط التونسية في رحلتها من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321443

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026