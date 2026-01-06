هبوط اضطراري للتونسية في الجزائر بسبب تعرض مسافرة مغربية لوعكة صحية

أعلنت الإذاعة الجزائرية إن طائرة تابعة للخطوط التونسية هبطت اضطراريا في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، بعد تعرض مسافرة مغربية إلى وعكة صحية.وبحسب الإذاعة، نقلت المسافرة المغربية فور هبوط الطائرة، على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج.