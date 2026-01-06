هبوط اضطراري للتونسية في الجزائر بسبب تعرض مسافرة مغربية لوعكة صحية
أعلنت الإذاعة الجزائرية إن طائرة تابعة للخطوط التونسية هبطت اضطراريا في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، بعد تعرض مسافرة مغربية إلى وعكة صحية.
وبحسب الإذاعة، نقلت المسافرة المغربية فور هبوط الطائرة، على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج.
وبحسب الإذاعة، نقلت المسافرة المغربية فور هبوط الطائرة، على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج.
ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر حول أسباب الوعكة الصحية.
وكانت طائرة الخطوط التونسية في رحلتها من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321443