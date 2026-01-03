إحباط عملية إرهابية بفريانة: استشهاد عون أمن متأثرًا بإصاباته

<img src=http://www.babnet.net/images/8/chaanbi720.jpg width=100 align=left border=0>

استشهد مساء اليوم عون الأمن مروان قادري اثر اصابته خلال تصديه للعملية الإرهابية التى جدت اليوم بمنطقة فرنانة من ولاية القصرين والتى نفذتها عناصر ارهابية تم القضاء على احدهم وايقاف عنصر ارهابي آخر .

والشهيد أصيل منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد .

رحم الله الفقيد، ورزق عائلته وزملاءه جميل الصبر والسلوان.










