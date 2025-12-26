Philip Morris International lance IQOS ILUMA i en Tunisie

Communiqué de Presse -

Une stratégie sans fumée fondée sur la science



Philip Morris International : un leader mondial pour un avenir sans fumée



Pour une transition vers un avenir sans fumée**annonce le lancement en Tunisie d’, la dernière innovation et la plus avancée de son portefeuille de produits sans fumée destinés aux adultes qui continueraient autrement à fumer ou à consommer de la nicotine. Cette technologie s’inscrit dans la vision de PMI : accélérer la fin de la cigarette en proposant des alternatives scientifiquement étayées., le système de tabac chauffé n°1 au monde, a déjà transformé les habitudes de millions de fumeurs adultes. Avec, PMI franchit une nouvelle étape en offrant une expérience plus propre, fluide et flexible grâce à des fonctionnalités avancées.Depuis dix ans,investit dans des alternatives sans fumée scientifiquement approuvées.est désormais la marque internationale de nicotine n°1 dans plusieurs marchés, et les produits sans fumée représentent plus de, produit phare du groupe, émet en moyenne* de niveaux inférieurs de substances chimiques nocives par rapport aux cigarettes.Avec, PMI confirme son ambition :et accompagner les fumeurs adultes tunisiens vers des alternatives meilleures que la cigarette.est une entreprise internationale de biens de consommation, engagée activement dans la réalisation d’un avenir sans fumée et dans l’évolution de son portefeuille à long terme pour inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine.Le portefeuille actuel de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, notamment des dispositifs à chauffage du tabac, des sachets de nicotine et des produits à vapeur électronique. Les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente danset, au, PMI estime qu’ils étaient utilisés par plus dedans le monde, dont beaucoup ont abandonné la cigarette ou réduit considérablement leur consommation.L’activité sans fumée représentaitde PMI sur les neuf premiers mois de. Depuis, PMI a investi plus depour développer, valider scientifiquement et commercialiser des produits innovants sans fumée destinés aux adultes qui continueraient autrement à fumer, avec pour objectif de mettre fin complètement à la vente de cigarettes.Cela inclut la mise en place de capacités scientifiques de pointe, notamment dans les domaines de la toxicologie préclinique, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.la suite d’un examen rigoureux fondé sur la science, lades tats-Unis a autorisé la commercialisation dudeet des sachets de nicotine, ainsi que des versions des dispositifset de leurs consommables – les premières autorisations de ce type dans leurs catégories respectives. Des versions des dispositifs IQOS et des consommables ainsi que du snus General ont également obtenu les premières autorisations de produit du tabac à risque modifié () de la FDA.Fort de bases solides et d’une expertise significative dans les sciences de la vie, PMI nourrit une ambition à long terme d’étendre ses activités aux domaines duet de la, avec pour objectif d’améliorer la vie grâce à des expériences de santé intégrées.Pour plus d’informations, veuillez consulteret