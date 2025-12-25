إضراب بيومين في قطاع المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي: تصعيد نقابي بسبب تعطل الزيادات

أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية وقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب قطاعي في قطاع المطاحن وقطاع العجين الغذائي والكسكسي، وذلك يومي 5 و6 جانفي 2026، وفق برقية تنبيه بالإضراب صادرة يوم الأربعاء 24 ديسمبر.



ويأتي هذا القرار احتجاجا على تمسّك غرفة الأعراف برفض تمكين العمال من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار ما تم إقراره ببقية القطاعات، وهو ما اعتبرته الجامعة ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكريسا لسياسة المماطلة والتعطيل، في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.



وأكدت الجهات النقابية تحميلها الأطراف المعنيةعمّا قد تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية بالقطاع، مع التشديد على، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية القانونية دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم.وفي، أوضح، الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن هذا الإضراب يأتي بعدبفتح مفاوضات جدية حول الزيادات في الأجور، دون تسجيل أي استجابة من منظمة الأعراف أو الغرف المهنية، رغم صدورودخوله حيّز التنفيذ.وبيّن بركاتي أن التحركات النقابية سبقتها، من بينها إضراب قطاعي يومشمل الصناعات الغذائية والتجارة، غير أن الوضع بقي على حاله، ما دفع العمال إلىعبر إضراب يخصّوأشار إلى أن، وخاصة في المطاحن والعجين الغذائي، يعانون من، حيث لا يتجاوز المعدل القاعدي في العديد من المؤسسات، معتشمل الحرمان من فترات الراحة والعمل المتواصل لتعويض النقص في الدخل.واعتبر أن، والتي قد تتراوح في أقصى الحالات بين، تظل محدودة لكنهاوانتقد المتحدث ما اعتبرهلعمّال القطاع الخاص من الزيادات، متسائلا عن أسباب عدم إصدار أوامر واضحة تضبط الزيادات المستحقة بعنوان، ومؤكدا أنكما أقرّ بوجود بعض المؤسسات التي بادرتبإقرار زيادات داخلية حفاظا على، معتبرا ذلك دليلا على أن، وليس عبئا كما يتم التعامل معه أحيانا.وختم محمد بركاتي بالتأكيد على أنفي ظل غياب الحوار و”الأذن الصاغية”، محمّلا مختلف الأطراف مسؤوليةفي قطاع يُعدّ من