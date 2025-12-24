Babnet   Latest update 13:17 Tunis

ملف وفاة الجيلاني الدبوسي.. رفض جميع مطالب الإفراج عن البحيري وآخرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bb2b69cbe79.38426984_jhgnomeiflpkq.jpg width=100 align=left border=0>
الجيلاني الدبوسي
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 10:28
      
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، خلال جلسة النظر في القضية المتعلّقة بوفاة النائب الراحل السابق الجيلاني الدبوسي، رفض جميع مطالب الإفراج في حقّ كلّ من نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، والقيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس.

كما قرّرت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري.



ويُواجه المتّهمون تهما تتعلّق بـ:

* محاولة القتل العمد مع سابقية القصد
* التعذيب
* سوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة
* الامتناع عن الإنجاز القانوني
* المشاركة في ذلك


ويُذكر أنّ ابن الجيلاني الدبوسي مثل أمام القضاء، وقدّم للمحكمة حُجّة وفاة، وطلب تأخير المحاكمة ليتسنّى له القيام بإجراءات الحقّ الشخصي.
