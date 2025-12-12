الديفا أمينة فاخت تحيي سهرة رأس السنة بفندق Radisson Blu

بلاغ صحفي - تستعد الديفا أمينة فاخت لإحياء سهرة رأس السنة في فندق Radisson Blu بتونس، في ليلة فنية راقية تجمع بين الموسيقى والفرجة والعروض الاستعراضية، وذلك مساء 31 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من الفنانين وبقيادة فرقة المايسترو رياض بودينار.



عشاء فاخر وعرض غامر



أمينة فاخت… موسيقى وإحساس



نجوم تونسيون يشاركون في السهرة



Disco Memories… ختام على إيقاع الديسكو



تنطلق السهرة بعشاء مميز يرافقه عرض، وهو عرض غامر يجمع الأداء الفني بالمؤثرات البصرية في تجربة حسية متكاملة تمنح الضيوف أجواء احتفالية فريدة.الفقرة الرئيسية ستتألّق بصوت الديفا، التي ستأخذ الحضور في رحلة موسيقية عبر أشهر أغانيها التي حفرت مكانتها في الذاكرة التونسية، إضافة إلى جديدها الفني ومجموعة من الأعمال المستوحاة من التراث التونسي.وتشهد الأمسية مشاركة الفنان، أحد أبرز أصوات الأغنية الشعبية الجربية، والفنان، المعروف بأدائه المعاصر، وذلك ضمن عرض موسيقي متكامل تؤمّنه فرقة المايسترووتختتم الاحتفالات بفقرةالتي يقدّمها، بمجموعة من أشهر أغاني الديسكو التي ستشعل أجواء الرقص وترافق الجمهور في استقبال العام الجديد.سهرة فنية استثنائية تمزج الأنغام الشرقية والعربية بالأغاني الغربية والإيقاعات التونسية، لتقدّم للجمهور تجربة فريدة تجمع الأصالة بالتجديد، وتعدّ بليلة احتفالية نابضة بالحياة والفرح.