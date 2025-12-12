الديفا أمينة فاخت تحيي سهرة رأس السنة بفندق Radisson Blu
بلاغ صحفي - تستعد الديفا أمينة فاخت لإحياء سهرة رأس السنة في فندق Radisson Blu بتونس، في ليلة فنية راقية تجمع بين الموسيقى والفرجة والعروض الاستعراضية، وذلك مساء 31 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من الفنانين وبقيادة فرقة المايسترو رياض بودينار.
عشاء فاخر وعرض غامر
تنطلق السهرة بعشاء مميز يرافقه عرض The Biggest Dinner Show: The Luxury Theater، وهو عرض غامر يجمع الأداء الفني بالمؤثرات البصرية في تجربة حسية متكاملة تمنح الضيوف أجواء احتفالية فريدة.
أمينة فاخت… موسيقى وإحساسالفقرة الرئيسية ستتألّق بصوت الديفا أمينة فاخت، التي ستأخذ الحضور في رحلة موسيقية عبر أشهر أغانيها التي حفرت مكانتها في الذاكرة التونسية، إضافة إلى جديدها الفني ومجموعة من الأعمال المستوحاة من التراث التونسي.
نجوم تونسيون يشاركون في السهرةوتشهد الأمسية مشاركة الفنان حبيب الشنكاوي، أحد أبرز أصوات الأغنية الشعبية الجربية، والفنان حسام شاكر، المعروف بأدائه المعاصر، وذلك ضمن عرض موسيقي متكامل تؤمّنه فرقة المايسترو رياض بودينار.
Disco Memories… ختام على إيقاع الديسكووتختتم الاحتفالات بفقرة Disco Memories التي يقدّمها DJ Bach، بمجموعة من أشهر أغاني الديسكو التي ستشعل أجواء الرقص وترافق الجمهور في استقبال العام الجديد.
سهرة فنية استثنائية تمزج الأنغام الشرقية والعربية بالأغاني الغربية والإيقاعات التونسية، لتقدّم للجمهور تجربة فريدة تجمع الأصالة بالتجديد، وتعدّ بليلة احتفالية نابضة بالحياة والفرح.
