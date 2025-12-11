هيئة الصيادلة تراسل رئيسة الحكومة للتدخّل العاجل: تحذيرات من تهديد يطال المنظومة الدوائية وحقّ المرضى في العلاج

دخلت أزمة مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) مرحلة حسّاسة، دفعت المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى مراسلة رئيسة الحكومة، للمطالبة بتدخّل فوري يضمن صرف المستحقات المتخلّدة وإنقاذ المنظومة الدوائية من "خطر الانهيار"، وفق ما أكدته د. ثريا النيفر، الكاتبة العامة للمجلس، في تدخلها عبر برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان.



أزمة متصاعدة وتعليق العمل بصيغة “الطرف الدافع”



هيئة الصيادلة: الخطر يهدّد الأمن الصحي والسيادة الدوائية



مطالب هيئة الصيادلة لرئاسة الحكومة



الكنام يعلن إجراءات استثنائية



دعوات لحماية حق المواطن في العلاج



الهيئة أوضحت في بلاغها أن تعليق النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة العمل بصيغةمنذ 8 ديسمبر، جاء نتيجة عدم خلاص مستحقات الصيادلة لدى الكنام لعدة أشهر، ما تسبب في أزمة مالية خانقة شملت الصيدليات الخاصة وموزّعي الأدوية وصولاً إلى الصيدلية المركزية والمصنّعين المحليين.وأشارت د. النيفر إلى أن بعض الصيادلة أصبحوا، معتبرة أن الوضع "خطير وغير مسبوق".شدّدت د. ثريا النيفر على أن استمرار الأزمة يمسّ بشكل مباشر:التي بُنيت على امتداد عقودوأضافت أن انهيار هذه المنظومة "سيكون سهلاً"، لكن إعادة بنائها ستكون صعبة ومكلفة، مؤكدة أن "حق المواطن في الدواء لا يمكن المساس به، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود ومرضى الأمراض المزمنة".الهيئة طالبت رئيسة الحكومة بالتدخّل العاجل عبر:1.2.3.4.وأكدت د. النيفر أن معالجة الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بوزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة، بل أصبحت "ملفاً وطنياً" يستوجب قراراً من أعلى هرم السلطة التنفيذية.في المقابل، كان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد أعلن تمكين المنخرطين منبداية من 8 ديسمبر، تعويضاً عن توقف صيغة الطرف الدافع، في خطوة اعتبرتها الهيئة غير كافية لمعالجة جذور الأزمة.د. النيفر ذكّرت بأن منظومة الطرف الدافع وفّرت للمواطن التونسي، وخاصة محدودي الدخل، إمكانية الحصول على الأدوية دون دفع كامل تكلفتها مسبقاً، وهو امتياز اجتماعي وصحي لا يجب التفريط فيه.وختمت بالتأكيد على أن هيئة الصيادلة "مستعدة للمساهمة في أي حلّ يضمن مصلحة المريض ويحافظ على المنظومة الدوائية"، داعية إلى تحرك حكومي سريع قبل تفاقم الوضع.