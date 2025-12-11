فرص عمل جديدة بفضل الدعم المالي لصندوق الاستثمار من أجل التوظيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ac886b31494.36747583_kmqeihopnglfj.jpg width=100 align=left border=0>

تمّ الإعلان عن دفع جديد لسوق الشغل في البلاد، عقب التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل لمشاريع استثمارية كبرى بتمويل مشترك من صندوق الاستثمار من أجل التوظيف (IFE). هذه المشاريع، التي تم توقيع اتفاقياتها يوم 10 ديسمبر 2025، ستساهم في إحداث 1729 موطن شغل جديد في اختصاصات متعددة.



شركة SATEM





تُعدّ SATEM من المؤسسات الرائدة في تصنيع منتجات التجميل والنظافة. ويهدف مشروعها الجديد إلى بناء مصنع حديث يرفع من القدرة الإنتاجية للشركة.





* كلفة المشروع: 7.7 مليون يورو

* تمويل الصندوق: 1 مليون يورو

* مساهمة الشركة: 6.7 مليون يورو

* فرص العمل المتوقعة: 150 موطن شغل عالي الجودة



ACTIA Engineering Services

تنشط الشركة في تطوير برمجيات معالجة الإشارات والتحكم الميكاتروني لصناعة السيارات الحديثة لفائدة أسواق دولية. وتستثمر في بناء مقرّ جديد بصفاقس.



* كلفة المشروع: 5.49 مليون يورو

* تمويل الصندوق: 1.35 مليون يورو (25 من التكلفة)

* فرص العمل المتوقعة: 350 موطن شغل في قطاع التكنولوجيا



الوكالة العقارية الصناعية (AFI)

تعتزم AFI تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة برأس المرج (المنستير) على مساحة 39 هكتارًا، مع تجهيزها بالبنية التحتية الأساسية لاستقبال 53 مؤسسة صناعية.



* كلفة المشروع: 6.9 مليون يورو

* تمويل الصندوق: 3.59 مليون يورو

* فرص العمل المتوقعة: نحو 1229 موطن شغل مستقبلي



عن صندوق الاستثمار من أجل التوظيف

يُعدّ الصندوق آلية تمويل أحدثها بنك التنمية الألماني KfW في إطار مبادرة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، ويهدف إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار وتعزيز إحداث فرص العمل.



نبذة عن مبادرة Invest for Jobs

قدّمت BMZ سلسلة من البرامج الداعمة للشركات الألمانية والأوروبية والأفريقية، بهدف:



* خلق ما يصل إلى 100 ألف موطن شغل

* تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية

* دعم ديناميكية الاستثمار في الدول الشريكة



وتشمل المبادرة ثماني دول إفريقية:

ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، غانا، المغرب، رواندا، السنغال وتونس.



هذه المشاريع الثلاثة الجديدة تمثّل دفعة مهمة لسوق الشغل في تونس، وتؤكد الدور المتنامي للشراكات الدولية في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

تُعدّ SATEM من المؤسسات الرائدة في تصنيع منتجات التجميل والنظافة. ويهدف مشروعها الجديد إلى بناء مصنع حديث يرفع من القدرة الإنتاجية للشركة.7.7 مليون يورو1 مليون يورو6.7 مليون يورو150 موطن شغل عالي الجودةتنشط الشركة في تطوير برمجيات معالجة الإشارات والتحكم الميكاتروني لصناعة السيارات الحديثة لفائدة أسواق دولية. وتستثمر في بناء مقرّ جديد بصفاقس.5.49 مليون يورو1.35 مليون يورو (25 من التكلفة)350 موطن شغل في قطاع التكنولوجياتعتزم AFI تهيئةعلى مساحة 39 هكتارًا، مع تجهيزها بالبنية التحتية الأساسية لاستقبال 53 مؤسسة صناعية.6.9 مليون يورو3.59 مليون يورونحو 1229 موطن شغل مستقبلييُعدّ الصندوق آلية تمويل أحدثهافي إطار مبادرةالتابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، ويهدف إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار وتعزيز إحداث فرص العمل.قدّمت BMZ سلسلة من البرامج الداعمة للشركات الألمانية والأوروبية والأفريقية، بهدف:* خلق* تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية* دعم ديناميكية الاستثمار في الدول الشريكةوتشمل المبادرة ثماني دول إفريقية:هذه المشاريع الثلاثة الجديدة تمثّل دفعة مهمة لسوق الشغل في تونس، وتؤكد الدور المتنامي للشراكات الدولية في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.