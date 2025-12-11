فرص عمل جديدة بفضل الدعم المالي لصندوق الاستثمار من أجل التوظيف
تمّ الإعلان عن دفع جديد لسوق الشغل في البلاد، عقب التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل لمشاريع استثمارية كبرى بتمويل مشترك من صندوق الاستثمار من أجل التوظيف (IFE). هذه المشاريع، التي تم توقيع اتفاقياتها يوم 10 ديسمبر 2025، ستساهم في إحداث 1729 موطن شغل جديد في اختصاصات متعددة.
شركة SATEM
شركة SATEM
تُعدّ SATEM من المؤسسات الرائدة في تصنيع منتجات التجميل والنظافة. ويهدف مشروعها الجديد إلى بناء مصنع حديث يرفع من القدرة الإنتاجية للشركة.
* كلفة المشروع: 7.7 مليون يورو
* تمويل الصندوق: 1 مليون يورو
* مساهمة الشركة: 6.7 مليون يورو
* فرص العمل المتوقعة: 150 موطن شغل عالي الجودة
ACTIA Engineering Servicesتنشط الشركة في تطوير برمجيات معالجة الإشارات والتحكم الميكاتروني لصناعة السيارات الحديثة لفائدة أسواق دولية. وتستثمر في بناء مقرّ جديد بصفاقس.
* كلفة المشروع: 5.49 مليون يورو
* تمويل الصندوق: 1.35 مليون يورو (25 من التكلفة)
* فرص العمل المتوقعة: 350 موطن شغل في قطاع التكنولوجيا
الوكالة العقارية الصناعية (AFI)تعتزم AFI تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة برأس المرج (المنستير) على مساحة 39 هكتارًا، مع تجهيزها بالبنية التحتية الأساسية لاستقبال 53 مؤسسة صناعية.
* كلفة المشروع: 6.9 مليون يورو
* تمويل الصندوق: 3.59 مليون يورو
* فرص العمل المتوقعة: نحو 1229 موطن شغل مستقبلي
عن صندوق الاستثمار من أجل التوظيفيُعدّ الصندوق آلية تمويل أحدثها بنك التنمية الألماني KfW في إطار مبادرة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، ويهدف إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار وتعزيز إحداث فرص العمل.
نبذة عن مبادرة Invest for Jobsقدّمت BMZ سلسلة من البرامج الداعمة للشركات الألمانية والأوروبية والأفريقية، بهدف:
* خلق ما يصل إلى 100 ألف موطن شغل
* تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية
* دعم ديناميكية الاستثمار في الدول الشريكة
وتشمل المبادرة ثماني دول إفريقية:
ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، غانا، المغرب، رواندا، السنغال وتونس.
هذه المشاريع الثلاثة الجديدة تمثّل دفعة مهمة لسوق الشغل في تونس، وتؤكد الدور المتنامي للشراكات الدولية في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320073