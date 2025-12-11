Babnet   Latest update 15:26 Tunis

باجة: لقاء إعلامي للتعريف بخط التمويل الجديد "روافد+"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d9b4f1431c42.24096190_mlkfeohipnjgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 15:26 قراءة: 1 د, 17 ث
      
 نظّمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي، بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار، اليوم الخميس، لقاء إعلاميا، بمدينة باجة، لتعريف المستثمرين بالشمال الغربي بخط التمويل "روافد+" المندرج ضمن مشروع " تونس- الإنعاش الاقتصادي" والذي يرصد استثمارات بقيمة 170 مليون أورو للدعم المالي والفني للموسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمارات المنتجة والمستدامة والباعثة لمواطن الشغل للنساء والشباب في تونس وتسهيل نفاذها للتمويل.

وبيّن رئيس غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي، شريف لشناني، في تصريح  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ خط التمويل "روافد +" التابع للبنك الاوروبي للاستثمار يدعم، بالخصوص، الموسسات الصغرى بتمويلات وقروض هامة ياعتمادات تفوق 600 مليون دينار، وتعتبر متنفسا لشباب الشمال الغربي من المستثمرين لسهولة شروط التمويل واقتناء القروض والحصول على منح.

  وأضاف أنه لم يتم حصر عدد المؤسسات التي ستنتفع بالبرنامج، ولكن سيتم تمكين الموسسات والمستثمرين الذين يقدمون ملفاتهم من الامتيازات والتمويلات اللازمة إلى حين انتهاء الاعتمادات المرصودة، معتبرا ان سنوات 2026-2030 ستكون واعدة للشباب المستثمر، وفق تصوّره.  

من جانبها، بيّنت المسؤولة على المرافقة التقنية للمؤسسات في برنامج "روافد+" ايناس علوش، أن خط التمويل الجديد يهدف الى تحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة، من خلال توجيه 70 بالمائة من التمويلات لفائدتها (119 مليون أورو)، إثر توفر شروط معينة او شرط منها، وأهمّها الانتصاب بالجهات، والحرص على ادماج  النوع الاجتماعي والتشغيل، والحصول على التمويل عن طريق موسسات مالية.
ولفتت إلى أن خط التمويل "روافد +" يقدّم منحة مالية بـ 10 بالمائة من مبلغ التمويل، ويمكن ان تكون في شكل مرافقة تقنية، او اقتناء معدات ومخزونات وتجهيزات، او القيام بدراسات، وتشمل المؤسسات التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 شخصا.
من جهة أخرى، تضمّن اللقاء الإعلامي الذي حضره عدد من الشباب ومن هياكل المساندة والمستثمرين وممثلي عدد من البنوك تقديم المتطلبات البيئية والاجتماعية، ومختلف الشروط للحصول على التمويل والمرافقة التقنية في مختلف الجهات التونسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320077


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:45
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-11
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :