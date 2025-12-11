باجة: لقاء إعلامي للتعريف بخط التمويل الجديد "روافد+"

نظّمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي، بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار، اليوم الخميس، لقاء إعلاميا، بمدينة باجة، لتعريف المستثمرين بالشمال الغربي بخط التمويل "روافد+" المندرج ضمن مشروع " تونس- الإنعاش الاقتصادي" والذي يرصد استثمارات بقيمة 170 مليون أورو للدعم المالي والفني للموسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمارات المنتجة والمستدامة والباعثة لمواطن الشغل للنساء والشباب في تونس وتسهيل نفاذها للتمويل.



وبيّن رئيس غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي، شريف لشناني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ خط التمويل "روافد +" التابع للبنك الاوروبي للاستثمار يدعم، بالخصوص، الموسسات الصغرى بتمويلات وقروض هامة ياعتمادات تفوق 600 مليون دينار، وتعتبر متنفسا لشباب الشمال الغربي من المستثمرين لسهولة شروط التمويل واقتناء القروض والحصول على منح.



وأضاف أنه لم يتم حصر عدد المؤسسات التي ستنتفع بالبرنامج، ولكن سيتم تمكين الموسسات والمستثمرين الذين يقدمون ملفاتهم من الامتيازات والتمويلات اللازمة إلى حين انتهاء الاعتمادات المرصودة، معتبرا ان سنوات 2026-2030 ستكون واعدة للشباب المستثمر، وفق تصوّره.من جانبها، بيّنت المسؤولة على المرافقة التقنية للمؤسسات في برنامج "روافد+" ايناس علوش، أن خط التمويل الجديد يهدف الى تحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة، من خلال توجيه 70 بالمائة من التمويلات لفائدتها (119 مليون أورو)، إثر توفر شروط معينة او شرط منها، وأهمّها الانتصاب بالجهات، والحرص على ادماج النوع الاجتماعي والتشغيل، والحصول على التمويل عن طريق موسسات مالية.ولفتت إلى أن خط التمويل "روافد +" يقدّم منحة مالية بـ 10 بالمائة من مبلغ التمويل، ويمكن ان تكون في شكل مرافقة تقنية، او اقتناء معدات ومخزونات وتجهيزات، او القيام بدراسات، وتشمل المؤسسات التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 شخصا.من جهة أخرى، تضمّن اللقاء الإعلامي الذي حضره عدد من الشباب ومن هياكل المساندة والمستثمرين وممثلي عدد من البنوك تقديم المتطلبات البيئية والاجتماعية، ومختلف الشروط للحصول على التمويل والمرافقة التقنية في مختلف الجهات التونسية.