تأجيل محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس والنظر في مطالب الإفراج

مثُل اليوم الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما في قضية تتعلق بـ التهرب الضريبي وتبييض الأموال.



وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة وتحديد موعد لاحق لها بعد انتهاء الجلسة، كما قررت النظر في مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع في أعقاب الجلسة نفسها.