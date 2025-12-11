Babnet   Latest update 12:47 Tunis

تأجيل محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس والنظر في مطالب الإفراج

Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 12:31
      
مثُل اليوم الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما في قضية تتعلق بـ التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة وتحديد موعد لاحق لها بعد انتهاء الجلسة، كما قررت النظر في مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع في أعقاب الجلسة نفسها.


