مستشفى الملك سلمان بالقيروان... تصميم ثلاثي الأبعاد يكشف ملامح صرح صحي بمعايير عالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939e72b2553d9.04417545_elhpkogifnmqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025
      
نشرت الإذاعة الوطنية مساء الأربعاء 10 ديسمبر مقطع فيديو يستعرض عرضا ثلاثي الأبعاد للتصميم الهندسي الجديد لمستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، في مشروع يُنتظر أن يكون أحد أبرز المؤسسات الصحية في تونس وشمال أفريقيا، بمواصفات عالمية وهندسة مستلهمة من التراث القيرواني ورمزيته التاريخية.

وتمّ يوم الأربعاء بمقر وزارة الصحة التوقيع الرسمي على عقد إنجاز أشغال المستشفى، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز الصقر، في إطار مشروع ممول من الصندوق السعودي للتنمية.



وأكد الوزير أنه سيتم تسليم الأرض والانطلاق فعليا في الأشغال بداية من يوم الخميس، على أن تتولى تنفيذ المشروع مجموعة مشتركة من المقاولات التونسية والسعودية، مع تحديد مدة إنجاز لا تتجاوز 36 شهرا.

وأوضح الفرجاني أن هذا التوقيع يمثل "عودة مشروع وطني استراتيجي" تعطّل منذ سنة 2017 بسبب عدم إيفاء المقاول السابق بالتزاماته، مشددا على أن المستشفى الجديد سيُنجز وفق أعلى المعايير وسيوفر اختصاصات طبية متعددة وتجهيزات متطورة، بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني القيروان والولايات المجاورة وتعزيز التنمية الصحية بالمناطق الداخلية.

ويمتد المشروع على مساحة جملية تقدر بـ69 ألف متر مربع، في إطار هبة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة الحالية لعقد الإنشاء حوالي 143 مليون دولار دون احتساب التجهيزات. وتصل طاقة الاستيعاب إلى 500 سرير قابلة للتوسعة إلى 700 سرير.

ويُذكر أن توقيع عقد الشروع في البناء تم لأول مرة يوم 5 سبتمبر 2024، قبل أن تتعطّل الأشغال خلال الفترة الماضية، ليُعاد إطلاقها رسميا في هذه المناسبة. .



