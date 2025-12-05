رأس جدير: إحباط محاولة تهريب قرابة مليون دولار أمريكي و14 كغ من الذهب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932f56257b663.60241016_ghfmjpeinlkoq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير عن إحباط محاولة تهريب 945700 دولار، أي ما يفوق 2.8 مليون دينار تونسي، إضافة إلى 6 سبائك من الذهب بلغ وزنها الجملي 14.6 كلغ، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة يستعد راكباها لمغادرة التراب الوطني.



وجاءت العملية في إطار جهود التصدي لعمليات تهريب العملة الأجنبية ومعدن الذهب إلى خارج البلاد، إذ أسفر تفتيش دقيق للسيارة على مستوى ممرات الخروج عن اكتشاف مخبأ داخلي يحتوي على المبلغ والسبائك.









وقد تم تحرير محضر حجز، بينما أذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

