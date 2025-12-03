مداهمات أمنية في الزهروني تطيح بعدة شبكات وعصابات إجرامية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذ أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالزهروني سلسلة من المداهمات الأمنية التي أسفرت عن تفكيك وإيقاف عدد من العصابات والشبكات الإجرامية الخطيرة، الناشطة في مجالات السلب والاعتداء بالعنف الشديد والسرقات بمختلف أنواعها، إضافة إلى عمليات النطر والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.



ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم الاحتفاظ بالمتهمين وإيداعهم السجن بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.





