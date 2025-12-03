Babnet   Latest update 10:06 Tunis

مداهمات أمنية في الزهروني تطيح بعدة شبكات وعصابات إجرامية

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 09:41
      
نفّذ أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالزهروني سلسلة من المداهمات الأمنية التي أسفرت عن تفكيك وإيقاف عدد من العصابات والشبكات الإجرامية الخطيرة، الناشطة في مجالات السلب والاعتداء بالعنف الشديد والسرقات بمختلف أنواعها، إضافة إلى عمليات النطر والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم الاحتفاظ بالمتهمين وإيداعهم السجن بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.



