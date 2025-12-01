سناقرية: لاعبو المنتخب "لم يلتقوا حتى في مقهى" قبل مواجهة سوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e0ac197f415.28094818_eiopjnmlhqkfg.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبر المحلل الرياضي العربي سناقرية أن الهزيمة التي تكبّدها المنتخب التونسي أمام نظيره السوري في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من كأس العرب قطر 2025 تعود أساسًا إلى غياب الانسجام بين اللاعبين.



وأوضح سناقرية، في مداخلة على قناة تونسنا، أن المنتخب الذي ظهر أمام سوريا «لا يشبه إطلاقًا المنتخب الذي تعادل سابقًا مع البرازيل»، مضيفًا أن اللاعبين الحاليين لم يجتمعوا حتى في مقهى قبل خوض المباراة، في إشارة إلى ضعف التحضيرات الجماعية.









وأشار إلى أن بعض العناصر التحقت بصفوف المنتخب متأخرة بسبب مشاركتها مع الترجي الرياضي في مباراة أقيمت في أنغولا، ما أثر على جاهزية المجموعة.





وكان المنتخب التونسي قد انهزم أمام نظيره السوري بنتيجة 0 – 1، في المباراة التي جرت الاثنين ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى.



مواعيد المنتخب القادمة

* تونس × فلسطين – الخميس

