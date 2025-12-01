فتح تحقيقين وإيداع مشتبه بهما السجن في قضيتين تتعلقان بشبهة اعتداء بالفاحشة على تلميذتين بالمهدية

قدّمت إذاعة الديوان تفاصيل جديدة حول قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهة الاعتداء بالفاحشة على تلميذتين، وذلك استنادًا إلى تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري.



القضية الأولى: أستاذ دروس خصوصية مشتبه بالاعتداء على تلميذة



القضية الثانية: شبهة اعتداء من معلم على تلميذة عمرها 11 سنة



تأكيد على عدم التعميم واحترام قرينة البراءة



في انتظار مآل الأبحاث



أوضح المتحدث أن القضية الأولى تخص أستاذًا يقدمولا يدرّس التلميذة في الإطار المدرسي الرسمي.وحسب المعطيات، فإن التلميذة البالغةاتصلت بالأستاذ لتحديد موعد الدرس الأسبوعي في شقته، حيث كانت بمفردها. وقد تقدّم وليّها بشكاية تفيد بأن الأستاذ استغل وجودها معه وتحرش بها.وتدخلتفورًا، ليجري إيقاف المشتبه به وفتح بحث أولي. وبعد إحالة الملف إلى، تم فتحمن أجلوقرّر قاضي التحقيق إصدارضد الأستاذ في انتظار استكمال الأبحاث.القضية الثانية تتعلق بشكاية تقدّم بها وليّ تلميذة عمرها، أفاد فيها بأن المعلّم الذي يدرّسها داخل الفصل قام بالتحرش بها خلال وقت الدراسة.وتولت الفرقة المختصة مباشرة الأبحاث الأولية، ثم أحالت الملف إلى النيابة العمومية التي أذنت بدورها بفتح تحقيق في نفس العنوان القانوني:وقام قاضي التحقيق بإصدارفي حق المعلّم المشتبه به، وذلك لضمان سلامة سير الأبحاث.شدد الناطق الرسمي على ضرورةأو المساس بسمعة الإطار التربوي، مؤكدًا أن الأغلبية من الأساتذة والمعلمين «فوق رؤوس التونسيين»، وأن القضايا تخصفقط، ولا تعني ثبوت الإدانة.كما ذكّر بأن المشتبه بهم يتمتعون بصفةقانونيًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، وأن بطاقات الإيداع هي إجراءات تحفظية لضمان حسن سير التحقيقات.أكّد الشطبريي أن الأبحاث لا تزال جارية أمام قاضي التحقيق، وأن الإعلان عن الإدانة أو البراءة سيتم بعد ختم الأبحاث وإصدار المحكمة لقراراتها النهائية.وتواصل النيابة العمومية والفرقة المختصة متابعة الملفين لما يمثله الموضوع من حساسية تتعلقوضمان