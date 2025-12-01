Babnet   Latest update 22:34 Tunis

الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e0411b90834.69230493_gemfplnkohiqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 22:07 قراءة: 1 د, 41 ث
      
أعلنت هيئة تنظيم الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، المزمع تنظيمها من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، عن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في المسابقات الثلاث: الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة


تضم القائمة المختارة لهذا العام مجموعة من الأعمال العربية والأفريقية، من بينها:


* «ظل أبي» لأكينولا ديفيز (نيجيريا)
* «ملكة القطن» لسوزانا ميرغني (السودان)
* «إركالا: حلم كلكامش» لمحمد جبارة الدرّاجي (العراق)
* «ديا» لأشيل رونايمو (تشاد)
* «هجرة» لشهد أمين (السعودية)
* «كولونيا» لمحمد صيام (مصر)
* «غرق» لزين دريعي (الأردن)
* «رُقية» ليانيس كوسيم (الجزائر)
* «كاتانغا: رقصة العقارب» لداني كوياتي (بوركينا فاسو)
* «القصص» لأبو بكر شوقي (مصر)
* «كان يا مكان في غزة» لعرب وطرزان ناصر (فلسطين)
* «سماء بلا أرض» لأريج السحيري (تونس)
* «صوت هند رجب» لكوثر بن هنية (تونس)
* «وين يأخذنا الريح» لآمال قلاتي (تونس)

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

وجاءت القائمة كالآتي:

* «مقبرة الحياة» لمامادو مصطفى غييه (السنغال)
* «بعيون مغربية» لكريم دبّاغ (المغرب)
* «مواقع فيلم عائلي» لفيولا شفيق (مصر)
* «سينما كواكب» لمحمود المساد (الأردن)
* «الرجل الذي يزرع الباوباب» لميشيل ك. زونغو (بوركينا فاسو)
* «الأسود على نهر دجلة» لزردشت أحمد (العراق)
* «تعلّق» لمامادو غوما غييه (السنغال)
* «حكايات الأرض الجريحة» لعباس فاضل (العراق)
* «الآخر.. رايبورن» لديفيد بيير فيلا (الكونغو)
* «الگنّة» لمجدي الأخضر (تونس)
* «زرّيعتنا» لأنيس لسود (تونس)
* «فوق التل» لبلحسن حندوس (تونس)

المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة

ضمّت الأعمال المختارة:

* «هي» لميشال تيان (لبنان)
* «Vautours» لديان وايز (جنوب أفريقيا)
* «الخروج من قاعدة علي وماهر» لأبانوب يوسف (مصر)
* «عسّاسات الليل» لنينا خدة (الجزائر)
* «La dernière récolte» لنونو ميرندا (الرأس الأخضر)
* «مشاكل داخلية 32B» لمحمد طاهر (مصر)
* «جميلة» لخديدياتو سو (السنغال)
* «قهوة؟» لبامار كين (السنغال)
* «مهدد بالانقراض» لسعيد زاغة (فلسطين)
* «ذاكرة متقاطعة» لشيماء عواودة (فلسطين)
* «رماد الذاكرة» لماتياس نوسوغنون (توغو)
* «طريق البرتقال» لسامي فرح (سوريا)
* «عم تسبح» لليليان رحال (لبنان)
* «سرسي» لوليد طايع (تونس)
* «الطماطم الملعونة» لمروى طيبة (تونس)
* «العصافير لا تهاجر» لرامي الجربوعي (تونس)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319558


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-7
20°-11
16°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :