الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025

أعلنت هيئة تنظيم الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، المزمع تنظيمها من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، عن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في المسابقات الثلاث: الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.



المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة





تضم القائمة المختارة لهذا العام مجموعة من الأعمال العربية والأفريقية، من بينها:





* «ظل أبي» لأكينولا ديفيز (نيجيريا)

* «ملكة القطن» لسوزانا ميرغني (السودان)

* «إركالا: حلم كلكامش» لمحمد جبارة الدرّاجي (العراق)

* «ديا» لأشيل رونايمو (تشاد)

* «هجرة» لشهد أمين (السعودية)

* «كولونيا» لمحمد صيام (مصر)

* «غرق» لزين دريعي (الأردن)

* «رُقية» ليانيس كوسيم (الجزائر)

* «كاتانغا: رقصة العقارب» لداني كوياتي (بوركينا فاسو)

* «القصص» لأبو بكر شوقي (مصر)

* «كان يا مكان في غزة» لعرب وطرزان ناصر (فلسطين)

* «سماء بلا أرض» لأريج السحيري (تونس)

* «صوت هند رجب» لكوثر بن هنية (تونس)

* «وين يأخذنا الريح» لآمال قلاتي (تونس)



المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

وجاءت القائمة كالآتي:



* «مقبرة الحياة» لمامادو مصطفى غييه (السنغال)

* «بعيون مغربية» لكريم دبّاغ (المغرب)

* «مواقع فيلم عائلي» لفيولا شفيق (مصر)

* «سينما كواكب» لمحمود المساد (الأردن)

* «الرجل الذي يزرع الباوباب» لميشيل ك. زونغو (بوركينا فاسو)

* «الأسود على نهر دجلة» لزردشت أحمد (العراق)

* «تعلّق» لمامادو غوما غييه (السنغال)

* «حكايات الأرض الجريحة» لعباس فاضل (العراق)

* «الآخر.. رايبورن» لديفيد بيير فيلا (الكونغو)

* «الگنّة» لمجدي الأخضر (تونس)

* «زرّيعتنا» لأنيس لسود (تونس)

* «فوق التل» لبلحسن حندوس (تونس)



المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة

ضمّت الأعمال المختارة:



* «هي» لميشال تيان (لبنان)

* «Vautours» لديان وايز (جنوب أفريقيا)

* «الخروج من قاعدة علي وماهر» لأبانوب يوسف (مصر)

* «عسّاسات الليل» لنينا خدة (الجزائر)

* «La dernière récolte» لنونو ميرندا (الرأس الأخضر)

* «مشاكل داخلية 32B» لمحمد طاهر (مصر)

* «جميلة» لخديدياتو سو (السنغال)

* «قهوة؟» لبامار كين (السنغال)

* «مهدد بالانقراض» لسعيد زاغة (فلسطين)

* «ذاكرة متقاطعة» لشيماء عواودة (فلسطين)

* «رماد الذاكرة» لماتياس نوسوغنون (توغو)

* «طريق البرتقال» لسامي فرح (سوريا)

* «عم تسبح» لليليان رحال (لبنان)

* «سرسي» لوليد طايع (تونس)

* «الطماطم الملعونة» لمروى طيبة (تونس)

* «العصافير لا تهاجر» لرامي الجربوعي (تونس)

