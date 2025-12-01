ما هو نظام ELAC الذي يقف خلف الخلل المفاجئ في طائرات A320؟

أعلنت شركة إيرباص عن بدء تنفيذ عملية واسعة لتحديث البرمجيات في عدد كبير من طائرات عائلة A320 الأكثر مبيعًا، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية، عقب حادث تقني كشفت التحقيقات أنه مرتبط بتأثيرات الإشعاع الشمسي على أنظمة التحكم.



سبب القرار: حادث تقني خطير



تفاصيل الحادث الذي عجّل بالإصلاح



تعطّل محتمل لنحو ثلثي الطائرات المتضرّرة



ما هو نظام ELAC المقصود في الخلل؟



تعريف ELAC ووظيفته الأساسية



مهام ELAC داخل الطائرة



كيفية توزيع الأدوار بين ELAC 1 و ELAC 2



أوضحت الشركة أن حادثًا وقع مؤخرًا لإحدى طائراتكشف أنقد يفسد بيانات حسّاسة يستخدمها نظام التحكم في الطيران ELAC، ما قد يؤدي إلى خلل مفاجئ في توجيه الطائرة.وتشير معطيات قطاع الطيران إلى أن الخطوة ستشملحول العالم، أي أكثر من نصف أسطول A320 العالمي.يتعلق الحادث برحلة تابعة لشركةالأمريكية، كانت متجهة منفي المكسيك إلىفي نيوجيرسي يوم 30 أكتوبر الماضي.وأفادت التقارير أن الطائرة تعرّضتبسبب خلل في نظام التحكم، ما اضطر الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري في، ونُقل عدد من الركاب إلى المستشفى جراء الحادث.تتوقع مصادر في القطاع أن تؤدي عملية الاستدعاء إلى، ريثما تعود شركات الطيران إلى إصدار سابق من البرنامج.وقد تحتاج مئات الطائرات أيضًا إلى، ما قد يبقيها خارج الخدمة لأسابيع، خصوصًا مع تزامن ذلك مع إحدىفي الولايات المتحدة.كما أشارت إيرباص إلى أنستصدريتعلق بصلاحية الطائرات المتأثرة للطيران.يمثل الحادث الأخير مناسبة للحديث عن أحد أهم مكوّنات نظام الطيران الإلكترونيفي طائرات A320، وهوهو اختصار لـ، أيوتضم طائرات A320 جهازين رئيسيين:، يعملان معًا لتنفيذ أوامر عصا القيادة عبر إشارات كهربائية بدل الكابلات الميكانيكية التقليدية.يقوم الجهاز بضبط حركةفي الذيل لضبط زاوية الطائرة بدقة، سواء يدويًا أو من خلال الطيار الآلي.يتولى إدارة حركةفي الأطراف، وترجمة حركة عصا الطيار إلى ميلان متوازن ودقيق للطائرة.يمنع النظام أي أوامر قد تقود إلى زاوية خطرة أو تسارع غير آمن.في حال تعطل أحد الجهازين، يتولى الآخر العمل فورًا لضمان سلامة الرحلة، مع إرسال إنذارات فورية للطاقم عند حدوث أي خلل.يركز على الجنيحات وبعض وظائف المصاعد، ويعتمد على النظام الهيدروليكي الأزرق.مسؤول أساسًا عن المصاعد والموازن الأفقي، ويستخدم النظامين الهيدروليكيين الأخضر والأصفر.تواجه شركات الطيران فترة حساسة مع بدء تنفيذ أكبر عملية تحديث برمجيات لطائرات A320 منذ سنوات، بهدف تعزيزومنع تكرار الحادث المرتبط بخلل نظام التحكم.وبحسب بيانات إيرباص، يوجد حاليًامن هذه العائلة قيد التشغيل حول العالم، ما يجعل تأثير العملية واسعًا على مستوى قطاع النقل الجوي الدولي.