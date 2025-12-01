ما هو نظام ELAC الذي يقف خلف الخلل المفاجئ في طائرات A320؟
أعلنت شركة إيرباص عن بدء تنفيذ عملية واسعة لتحديث البرمجيات في عدد كبير من طائرات عائلة A320 الأكثر مبيعًا، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية، عقب حادث تقني كشفت التحقيقات أنه مرتبط بتأثيرات الإشعاع الشمسي على أنظمة التحكم.
سبب القرار: حادث تقني خطير
سبب القرار: حادث تقني خطير
أوضحت الشركة أن حادثًا وقع مؤخرًا لإحدى طائرات A320 كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد قد يفسد بيانات حسّاسة يستخدمها نظام التحكم في الطيران ELAC، ما قد يؤدي إلى خلل مفاجئ في توجيه الطائرة.
وتشير معطيات قطاع الطيران إلى أن الخطوة ستشمل نحو 6000 طائرة حول العالم، أي أكثر من نصف أسطول A320 العالمي.
تفاصيل الحادث الذي عجّل بالإصلاحيتعلق الحادث برحلة تابعة لشركة جيت بلو الأمريكية، كانت متجهة من كانكون في المكسيك إلى نيوارك في نيوجيرسي يوم 30 أكتوبر الماضي.
وأفادت التقارير أن الطائرة تعرّضت لانخفاض مفاجئ وغير مقصود في الارتفاع بسبب خلل في نظام التحكم، ما اضطر الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري في تامبا بولاية فلوريدا، ونُقل عدد من الركاب إلى المستشفى جراء الحادث.
تعطّل محتمل لنحو ثلثي الطائرات المتضرّرةتتوقع مصادر في القطاع أن تؤدي عملية الاستدعاء إلى إيقاف جزء كبير من الطائرات مؤقتًا، ريثما تعود شركات الطيران إلى إصدار سابق من البرنامج.
وقد تحتاج مئات الطائرات أيضًا إلى تغيير في العتاد (Hardware)، ما قد يبقيها خارج الخدمة لأسابيع، خصوصًا مع تزامن ذلك مع إحدى أكثر فترات السفر ازدحامًا في الولايات المتحدة.
كما أشارت إيرباص إلى أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية ستصدر توجيهًا طارئًا يتعلق بصلاحية الطائرات المتأثرة للطيران.
ما هو نظام ELAC المقصود في الخلل؟يمثل الحادث الأخير مناسبة للحديث عن أحد أهم مكوّنات نظام الطيران الإلكتروني Fly-By-Wire في طائرات A320، وهو كمبيوتر ELAC.
تعريف ELAC ووظيفته الأساسيةELAC هو اختصار لـ Elevator Aileron Computer، أي كمبيوتر التحكم في المصاعد والجنيحات.
وتضم طائرات A320 جهازين رئيسيين: ELAC 1 و ELAC 2، يعملان معًا لتنفيذ أوامر عصا القيادة عبر إشارات كهربائية بدل الكابلات الميكانيكية التقليدية.
مهام ELAC داخل الطائرة* التحكم في الصعود والنزول (Pitch):
يقوم الجهاز بضبط حركة المصاعد في الذيل لضبط زاوية الطائرة بدقة، سواء يدويًا أو من خلال الطيار الآلي.
* التحكم في الميلان يمينًا ويسارًا (Roll):
يتولى إدارة حركة الجنيحات في الأطراف، وترجمة حركة عصا الطيار إلى ميلان متوازن ودقيق للطائرة.
* قوانين أمان مدمجة:
يمنع النظام أي أوامر قد تقود إلى زاوية خطرة أو تسارع غير آمن.
* مراقبة الأعطال:
في حال تعطل أحد الجهازين، يتولى الآخر العمل فورًا لضمان سلامة الرحلة، مع إرسال إنذارات فورية للطاقم عند حدوث أي خلل.
كيفية توزيع الأدوار بين ELAC 1 و ELAC 2* ELAC 1: يركز على الجنيحات وبعض وظائف المصاعد، ويعتمد على النظام الهيدروليكي الأزرق.
* ELAC 2: مسؤول أساسًا عن المصاعد والموازن الأفقي، ويستخدم النظامين الهيدروليكيين الأخضر والأصفر.
تواجه شركات الطيران فترة حساسة مع بدء تنفيذ أكبر عملية تحديث برمجيات لطائرات A320 منذ سنوات، بهدف تعزيز السلامة الجوية ومنع تكرار الحادث المرتبط بخلل نظام التحكم.
وبحسب بيانات إيرباص، يوجد حاليًا أكثر من 11 ألف طائرة من هذه العائلة قيد التشغيل حول العالم، ما يجعل تأثير العملية واسعًا على مستوى قطاع النقل الجوي الدولي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319553