مخبر تاريخ اقتصاد المتوسط ومجتمعاته ينظم ندوة يوم 4 ديسمبر 2025 بمناسبة تسيعينية الطاهر الحداد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692dbb99218305.64777047_jqnpieolmhkgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 22:19
      
ينظم مخبر تاريخ اقتصاد المتوسط ومجتمعاته بمناسبة تسعينية الطاهر الحداد يوم 4 ديسمبر 2025 بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، ندوة بعنوان "قضايا المرأة في مسار التجربة الفكرية والمجتمعية".

وستحتضن قاعة محمود المسعدي بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، جامعة تونس، اشغال الندوة من خلال جلستين عمليتين تتطرق اولاهما الى مواضيع في علاقة بـ"تدريس الطاهر الحدادد في برامج التعليم الفرنسي بمعهد "غوستاف فلوبار" و"تحرير المراة التونسية في ضوء تفكيك المرجعية النسقية الذكورية" و"تحديات التشريع المناصر لحقوق النساء في كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع".



كما ستلقى في الجلسة العلمية الاولى محاضرة موضوعها "التلاقي الاصلاحي بين أحمد الدرعي والطاهر الحدادك1930 -1962" و"موقف اليهود التونسيين من الطاهر الحداد وكتابه امراتنا في الشريعة والمجتمع".

وتسلّط الجلسة العلمية الثانية من خلال مداخلات المشاركين "اضواء على البيئة الاولى للطاهر الحداد: الدور الاقتصادي والاجتماعي لنساء الحامة" وكذلك "امرأة القرن العشرين:من الفقيه الى رجل القانون آل بن عاشور نوذجا" فيما تهتم محاضرة اخرى بـ"حقوق النساء ما بين السوسيولوجيا والايديولوجيا" و اخرى حول "تبر الزعراوي بالسند وجهتها من منظور الشعر الشعبي: السيرة والمسار".

ويحاضر في هذه النّدوة أساتذة جامعيون من جامعات تونس والمنار وصفاقس وجندوبة وعن المعهد الفرنسية "غوستاف فلوبار" ووزارة الثقافة.


