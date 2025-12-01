Babnet   Latest update 19:39 Tunis

مرياح: الهزيمة أمام سوريا «جرس إنذار» قبل استكمال مشوار كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692dd5727b1003.92045917_ipnqjlemgfhko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 18:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
عبّر مدافع المنتخب الوطني التونسي ياسين مرياح عن أسفه العميق للخسارة أمام المنتخب السوري بنتيجة 0 – 1، في المباراة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ضمن كأس العرب قطر 2025.

وأوضح مرياح، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الهزيمة “لم تكن متوقعة”، قائلا إن المنتخب التونسي “قدّم أداء محترما لكن غاب عنه التجسيم في اللحظات الحاسمة”.



وأكد أن المنتخب ما يزال أمامه مباريات مهمّة في الدور الأوّل، مضيفا: "سنواصل العمل من أجل تحقيق الانتصار في المواجهتين القادمتين".

واعتبر مرياح أن الهزيمة قد تكون “في وقتها”، مؤكدا أنّها جرس إنذار سيدفع اللاعبين إلى “مراجعة الأخطاء وتصحيح المسار مبكرا” قبل استكمال مشوار البطولة.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الفلسطيني يوم الخميس، قبل ملاقاة المنتخب القطري مستضيف الدورة في ختام الدور الأول.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319544


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-8
20°-11
17°-11
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :