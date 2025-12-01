مرياح: الهزيمة أمام سوريا «جرس إنذار» قبل استكمال مشوار كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692dd5727b1003.92045917_ipnqjlemgfhko.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر مدافع المنتخب الوطني التونسي ياسين مرياح عن أسفه العميق للخسارة أمام المنتخب السوري بنتيجة 0 – 1، في المباراة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ضمن كأس العرب قطر 2025.



وأوضح مرياح، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الهزيمة “لم تكن متوقعة”، قائلا إن المنتخب التونسي “قدّم أداء محترما لكن غاب عنه التجسيم في اللحظات الحاسمة”.









وأكد أن المنتخب ما يزال أمامه مباريات مهمّة في الدور الأوّل، مضيفا: "سنواصل العمل من أجل تحقيق الانتصار في المواجهتين القادمتين".



واعتبر مرياح أن الهزيمة قد تكون “في وقتها”، مؤكدا أنّها جرس إنذار سيدفع اللاعبين إلى “مراجعة الأخطاء وتصحيح المسار مبكرا” قبل استكمال مشوار البطولة.



ويواجه المنتخب التونسي نظيره الفلسطيني يوم الخميس، قبل ملاقاة المنتخب القطري مستضيف الدورة في ختام الدور الأول.



