جوهر بن مبارك يقرّر رفع إضرابه عن الطعام‎

الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
18°
11°
الــرياح:
0 كم/س
8°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
18°-8
18°-8
20°-11
17°-11
15°-11
- Avoirs en devises
24506,1
(01/12)
- Jours d'importation
105
- 1 € = 3,41214 DT 1$ =2,94935 DT
- Solde Compte du Trésor (01/12) 780,7 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 486) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 22 951) لماذا يباع زيت الزيتون التونسي بأق
( 17 245) وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل ا
( 17 193) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 15 783) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 14 976) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 14 158) عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومن
( 13 704) لجنة المالية بالبرلمان تصادق على م
( 13 498) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 13 374) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 13 106) رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحا
( 11 342) الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما
( 11 028) المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعا
( 9 630) مهدي ميلاد: يعلن انسحاب المدرب فوز
( 9 626) لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنج
( 9 603) ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل ال
( 9 550) على المباشر، الجوادي لمسؤول بوزارة
( 9 504) عامر بحبة: منخفضات باردة وأمطار غز
( 9 439) تونس تفوز على الأردن 3-2 في مباراة
( 9 312) وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زمي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319542