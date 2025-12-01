Babnet   Latest update 19:39 Tunis

جوهر بن مبارك يقرّر رفع إضرابه عن الطعام‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663e8c16b0aea8.42279892_nofphgklqjmei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025
      
أعلن الاثنين 1 ديسمبر، والد جوهر بن مبارك عز الدين الحزقي، أن ابنه رفع اضرابه عن الطعام بعد 33 يوم على دخوله في الاضراب.
ونشر عز الدين الحزقي تدوينة قال فيها "أعلم كل المناضلين وكل المدافعين عن الحرية وعن الديمقراطية انّ جوهر يشكركم عن مساندته ويعلمكم أنّه رفع إضرابه عن الطعام الذي دام 33 يوما".


