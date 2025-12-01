جوهر بن مبارك يقرّر رفع إضرابه عن الطعام‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663e8c16b0aea8.42279892_nofphgklqjmei.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاثنين 1 ديسمبر، والد جوهر بن مبارك عز الدين الحزقي، أن ابنه رفع اضرابه عن الطعام بعد 33 يوم على دخوله في الاضراب.

ونشر عز الدين الحزقي تدوينة قال فيها "أعلم كل المناضلين وكل المدافعين عن الحرية وعن الديمقراطية انّ جوهر يشكركم عن مساندته ويعلمكم أنّه رفع إضرابه عن الطعام الذي دام 33 يوما".

