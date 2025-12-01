Babnet   Latest update 19:23 Tunis

بن عروس: الإعلان عن نتائج الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد

أعلنت لجان التحكيم المكلفة بتقييم الاعمال المقدمة في الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد بولاية بن عروس والمنتظم نهاية الأسبوع بالمركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس عن الاعمال المتوجة في مختلف المسابقات.

ووفق ما أفادت به "وات" رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس جيهان الدمرجي فقد توزعت نتائج مختلف المسابقات في الملتقى على النحو التالي:

في مجال الفنون البصرية وبالنسبة للمدارس الإعدادية كانت الجائزة الأولى من نصيب التلميذة لجين الرجايبي من نادي التربية التشكيلة بالمدرسة الإعدادية الحبيب ثامر حمام الانف ، فيما الت الجائزة الثانية للتلميذة ريحان إسراء الهدواج من نادي التربية التشكيلية   بالمدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة حمام الانف ، وتحصل على الجائزة الثالثة نادي التربية  التشكيلية بإعدادية الطاهر صفر المروج 3.

اما بالنسبة للمعاهد فكانت الجائزة الأولى من نصيب التلميذة سارة الحلاوي من نادي الفنون بمعهد إبن رشيق الزهراء، والجائزة الثانية من نصيب التلميذة ياسمين خشلق من نادي الفنون بمعهد حمام الانف ، والجائزة الثالثة من نصيب التلميذ ريان الرحال من نادي المواطنة والإبداع بالمعهد النموذجي بحمام الانف .
وفيما يتعلق بمجال السيناريو الت الجائزة الأولى للتلميذة تقوى الهمامي من نادي الصورة والأدب بمعهد المحمدية 2 والجائزة الثانية فاز بها عمل جماعي لنادي السينما بالمدرسة الإعدادية المروج 5 بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب التلميذة ملاك الماكني من نادي السينما clip clap بمعهد البشير النبهاني بحمام الانف .
اما في مجال الصورة الفوتوغرافية فكانت الجائزة الأولى من نصيب نادي السينما بمعهد البشير النبهاني بحمام الانف ، والجائزة الثانية تحصل عليها نادي السينما بالمدرسة الإعدادية الابياني بومهل ، فيما الت الجائزة الثالثة لنادي السينما بالمدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة بحمام الانف .
 وفي مجال مسابقة فيلم في دقيقة الت الجائزة الأولى لنادي السينما المدرسة الإعدادية المروج 5 ، والجائزة الثانية لنادي السينما بالمدرسة الإعدادية المروج 3 بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب نادي السينما بمعهد المحمدية 2
 وبالنسبة لمجال الشريط الوثائقي كانت الجائزة الأولى لنادي السينما بمعهد المحمدية 2 ، وفي مجال الشريط الروائي كانت الجائزة الأولى من نصيب نادي السينما بمعهد حمام الانف والجائزة الثانية لنادي المواطنة الإبداع بالمعهد النموذجي حمام الانف والجائزة الثالثة للمدرسة الإعدادية أسد ابن الفرات بحمام الشط .
يذكر ان الملتقى اشتمل على فضائين الأول معرض للإبداعات البصرية للتلاميذ وضمّ لوحات فنية، ومنحوتات، وأعمالاً ابتكارية في مجالات الفنون البصرية والثاني فضاء لعروض الأفلام حيث تنوّعت فيه العروض بين شريط في دقيقة — أفلام روائية — أفلام وثائقية — ومضات تحسيسية — وصور فوتوغرافية.


