قبلي: انطلاق حلقات الاعلام والتكوين حول التمويل التشاركي الموجهة لرواد ورائدات الاعمال بمختلف معتمديات الولاية

احتضنت دار الشباب بدوز، صباح اليوم الاثنين، حلقة تكوينية في اطار سلسلة حلقات الاعلام والتكوين التي انطلقت منصة التمويل التشاركي منذ يوم امس الاحد في تنظيمها لفائدة رواد ورائدات الاعمال بمختلف معتمديات الولاية، للتعريف بالتمويل التشاركي وكيفية الاستفادة منه وشروط الحصول عليه.



وبين المدير التنفيذي للمنصة جوهر المغيربي لصحفي "وات" انّ هذه الحلقات التكوينية التي انطلقت منذ شهر نوفمبر من سنة 2024 ، شملت ولايات زغوان ونابل والمهدية والكاف و قابس لتصل حاليا الى ولاية قبلي، لتعريف رواد ورائدات الاعمال بالتمويل التشاركي باعتبار ان المنصة تعتمد في تمويلاتها على الهبات والتبرعات.



وأشار المغيربي الى ان هذه الحلقات التكوينية تساعد على تمكين المنتفعين من التعرف على مفهوم التمويل التشاركي وكيفية الحصول عليه وشروطه والاختلافات بينه وبين نظم التمويل الكلاسيكية، مبينا ان هذه الحلقات موجهة الى جميع الفئات خاصة وان الية التمويل التشاركي تهدف الى تمويل المشاريع التي لها اثر بيئي واجتماعي سواء التي يقترحها خريجو الجامعات التونسية من أصحاب المؤسسات الناشئة او المشاريع الصغرى او أفكار المشاريع لدى الحرفيات والحرفيين من كافة المعتمدياتوأضاف المصدر ذاته، ان هذا التكوين الموجه لمختلف الفئات بالجهة وخاصة من رواد ورائدات الاعمال، يتضمن جانبا يعنى بتقنيات التمويل التشاركي وشروطه فضلا عن جانب ثان مخصص للتعريف بتقنيات التسويق الرقمي باعتبار ان نشاط المنصة طيلة السنة المنقضية مكّن من وجود مجموعة هامة وفاعلة من الأشخاص من مختلف ولايات الجمهورية التى تتابع هذا النشاط وتدعم أصحاب أفكار المشاريع عبر تطوير الأسواق بالنسبة للباعثين لتمكينهم من ترويج منتوجاتهم في انتظار الانطلاق في الدعم المادي التشاركيوفي ذات الاطار، افاد المغيربي بان للمنصة عدة شركاء اهمهم المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، مشيرا الى انه سيتم يوم 3 ديسمبر الجاري، تنظيم معرض للتمويل التشاركي وريادة الاعمال البيئية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي بحضور ممثلي منظومة ريادة الاعمال على مستوى الجهة مع تخصيص فضاء لعرض منتوجات أصحاب وصاحبات المشاريع التي لها اثر بيئي واجتماعي لابراز الثراء الاقتصادي المحلي والجهوي لولاية قبلي، مع تنظيم حلقات نقاش حول التمويل التشاركي والاقتصاد الجماعي والحلول التي يقدمها للشباب، علاوة على تنظيم مسابقة لاختيار 3 مشاريع من احسن المشاريع التي لها اثر بيئي واجتماعي على مستوى الجهة لتدرج في قاعدة البيانات التي ستمكن من تمويل هذه المشاريع مستقبلا .