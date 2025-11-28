الصحبي بكار "الصرارفي عامو ب 530 مليون و200 مليون منحة انتاج وكأنه يستخرج في البترول من حديقة النادي الأفريقي!!‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692a1705de22e8.84708044_fkqinhopgjelm.jpg width=100 align=left border=0>

قال الاعلامي الرياضي الصحبي بكار ان لاعب النادي الأفريقي بسام الصرارفي يتحصل سنويا على 530 الف دينار و200 ألف دينار منحة انتاج".

وأضاف " ماهي البطولات التي حصلت عليها لنمنحه هذا المبلغ".

وتابع "كأنه يستخرج في البترول من حديقة النادي الأفريقي" مضيفا " هنالك متعلمون ومهندسون لم يحصلوا على ربع المبلغ طيلة حياتهم".





