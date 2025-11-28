الصحبي بكار "الصرارفي عامو ب 530 مليون و200 مليون منحة انتاج وكأنه يستخرج في البترول من حديقة النادي الأفريقي!!
قال الاعلامي الرياضي الصحبي بكار ان لاعب النادي الأفريقي بسام الصرارفي يتحصل سنويا على 530 الف دينار و200 ألف دينار منحة انتاج".
وأضاف " ماهي البطولات التي حصلت عليها لنمنحه هذا المبلغ".
وتابع "كأنه يستخرج في البترول من حديقة النادي الأفريقي" مضيفا " هنالك متعلمون ومهندسون لم يحصلوا على ربع المبلغ طيلة حياتهم".
