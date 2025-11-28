Babnet   Latest update 21:13 Tunis

كتلة لينتصر الشعب تطالب بتجميد كل أشكال التعاون مع البرلمان الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929f7eeef83e5.49477312_knjmigoeqfphl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025
      
أكّدت كتلة لينتصر الشعب، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، أنّ ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي «ليس مجرّد موقف سياسي، بل هو عدوان سافر واعتداء مباشر على استقلال قرارنا الوطني».

وطالبت الكتلة، في بيانها، بـتجميد كل أشكال التعاون والزيارات والتبادل مع البرلمان الأوروبي، إلى حين تقديم اعتذار رسمي عن «تدخّله في شؤون بلادنا» وعن «تنصيبه نفسه وصياً على شعب كامل ودولة كاملة».

رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي...


وشددت الكتلة على أنّها تدافع عن كل رأي وطني معارض وتحترم كل صوت حرّ، لكنها في المقابل «تدين بشدّة كل من يتورّط في الاستقواء بالأجنبي أو في استدعاء التدخل الخارجي تحت أي ذريعة».

واختتم البيان بالتأكيد على أنّ تونس عصيّة على الوصاية، عصيّة على التركيع، عصيّة على المقايضة.



*.*.*