كتلة لينتصر الشعب تطالب بتجميد كل أشكال التعاون مع البرلمان الأوروبي
أكّدت كتلة لينتصر الشعب، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، أنّ ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي «ليس مجرّد موقف سياسي، بل هو عدوان سافر واعتداء مباشر على استقلال قرارنا الوطني».
وطالبت الكتلة، في بيانها، بـتجميد كل أشكال التعاون والزيارات والتبادل مع البرلمان الأوروبي، إلى حين تقديم اعتذار رسمي عن «تدخّله في شؤون بلادنا» وعن «تنصيبه نفسه وصياً على شعب كامل ودولة كاملة».
وشددت الكتلة على أنّها تدافع عن كل رأي وطني معارض وتحترم كل صوت حرّ، لكنها في المقابل «تدين بشدّة كل من يتورّط في الاستقواء بالأجنبي أو في استدعاء التدخل الخارجي تحت أي ذريعة».
واختتم البيان بالتأكيد على أنّ تونس عصيّة على الوصاية، عصيّة على التركيع، عصيّة على المقايضة.
