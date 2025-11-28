جامعة البنوك تحذّر من المساس بالحقوق النقابية وتلوّح بإضراب عام ثانٍ

أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسّكها بـ حق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة، معبّرة عن رفضها القاطع لكل أشكال التهديد أو التضييق أو الاقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي.



تحميل للمسؤوليات ودعوة لتفاوض عاجل



وحملت الجامعة، في بيان صادر اليوم الجمعة 28 نوفمبر،المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي آل إليه القطاع، مطالبة بـ:حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025من المجلة التجاريةمن مسار الإصلاحات* تحديدللنظر في كل المطالب المهنية والاجتماعيةوشددت الجامعة على أنهاأمام ما وصفته بسياسة التسويف والتجاهل، مؤكدة أنها ستتصدى بـ"كل مشروعية وقوة" لمحاولات المساس بالحقوق النقابية.وأعلنت احتفاظها بـ، بما في ذلكعلى مستوى القطاع، دفاعا عن، وفق نص البيان.