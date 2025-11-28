جامعة البنوك تحذّر من المساس بالحقوق النقابية وتلوّح بإضراب عام ثانٍ
أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسّكها بـ حق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة، معبّرة عن رفضها القاطع لكل أشكال التهديد أو التضييق أو الاقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي.
تحميل للمسؤوليات ودعوة لتفاوض عاجل
وحملت الجامعة، في بيان صادر اليوم الجمعة 28 نوفمبر، المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي آل إليه القطاع، مطالبة بـ:
* فتح تفاوض جدي وفوري حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025
* تطبيق الفصل 412 – ثالثا من المجلة التجارية
* عدم إقصاء موظفي البنوك من مسار الإصلاحات
* تحديد سقف زمني واضح للنظر في كل المطالب المهنية والاجتماعية
وشددت الجامعة على أنها لن تلتزم الصمت أمام ما وصفته بسياسة التسويف والتجاهل، مؤكدة أنها ستتصدى بـ"كل مشروعية وقوة" لمحاولات المساس بالحقوق النقابية.
وأعلنت احتفاظها بـ حقها في المرور إلى تحركات تصعيدية، بما في ذلك تنفيذ إضراب عام ثانٍ على مستوى القطاع، دفاعا عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة، وفق نص البيان.
