حجز 5000 قرص مخدّر كانت موجّهة للترويج داخل الوسط المدرسي وللشبان
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين، أول أمس، من الإطاحة بمروّج مخدرات يستهدف الوسط المدرسي والشبان، وذلك إثر نصب كمين محكم له بمدينة عمر المختار التابعة لسيدي حسين.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الوحدات الأمنية نجحت في حجز 5000 قرص مخدّر من نوع "اكستازي" كانت جاهزة للتوزيع والبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الوحدات الأمنية نجحت في حجز 5000 قرص مخدّر من نوع "اكستازي" كانت جاهزة للتوزيع والبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه به لمواصلة الأبحاث في انتظار إحالته على العدالة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319347