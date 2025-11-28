بطولة إفريقيا للكرة الحديدية: المنتخب الوطني التونسي ثلاثي في النهائي و خالد بو&1704;ريبة يحرز فضية الرمي بالدقة

تمكنت عناصر المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية الحرة ثلاثي المتكون من البطل العالمي خالد بو ريبة و اللاعبين كارم بن حميدة و ياسين الشلي و هيثم إسكندراني من بلوغ المباراة النهائية ضمن فعاليات البطولة الأفريقية للكرة الحديدية التي تحتضنها العاصمة نواق الشط .وقدم ابناء المدرب الوطني ابراهيم العياري مردودا متميزا في البطولة مكنهم من التأهل إلى الدور النهائي بعد ازاحة السنيغال في المربع الذهبي بنتيجة 3/13 .