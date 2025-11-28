Babnet   Latest update 12:31 Tunis

بطولة إفريقيا للكرة الحديدية: المنتخب الوطني التونسي ثلاثي في النهائي و خالد بو&1704;ريبة يحرز فضية الرمي بالدقة

Publié le Vendredi 28 Novembre 2025
      
تمكنت عناصر المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية الحرة ثلاثي المتكون من البطل العالمي خالد بو ريبة و اللاعبين كارم بن حميدة و ياسين الشلي و هيثم إسكندراني من بلوغ المباراة النهائية ضمن فعاليات البطولة الأفريقية للكرة الحديدية التي تحتضنها العاصمة نواق الشط .
وقدم ابناء المدرب الوطني ابراهيم العياري مردودا متميزا في البطولة مكنهم من التأهل إلى الدور النهائي بعد ازاحة السنيغال في المربع الذهبي بنتيجة 3/13 .


وسيلاقي المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية ثلاثي في لقاء الدور النهائي للبطولة الافريقية منتخب الكونغو اليوم الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء (س18) من أجل التتويج باللقب الأفريقي .

يذكر ان خالد بو ريبة قد اكتفى بالميدالية الفضية في الرمي بالدقة بعد خسارته في المباراة النهائية.


